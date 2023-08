Oroscopo Branko settimanale da 27 agosto al 2 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Questa settimana, caro Ariete, l’energia cosmica si concentra sul vostro settore finanziario. Potreste trovarvi di fronte a nuove opportunità economiche che richiedono un’analisi attenta. È il momento di prendere decisioni finanziarie oculate e di pianificare il futuro in modo strategico. Marte vi fornirà l’ardore necessario per affrontare qualsiasi sfida. Consiglio audace: Cercate di bilanciare la vostra determinazione con un tocco di flessibilità.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

In questa fase, i pianeti si allineano per accentuare la vostra carica magnetica, cari Toro. Le vostre doti comunicative saranno al centro dell’attenzione, sia nel lavoro che nelle relazioni personali. Venere, il vostro pianeta guida, vi donerà un fascino irresistibile. È il momento di presentare le vostre idee con convinzione e di coltivare legami significativi. Consiglio affettuoso: Non sottovalutate l’importanza di ascoltare attentamente gli altri.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Questa settimana promette stimolanti opportunità, cari Gemelli. La vostra sete di conoscenza e la curiosità innata saranno rafforzate dai pianeti. Sarà un periodo favorevole per imparare qualcosa di nuovo o per intraprendere una formazione. La vostra versatilità vi porterà lontano, ma assicuratevi di concentrarvi su ciò che conta davvero. Consiglio intellettuale: Definite obiettivi chiari per massimizzare il vostro potenziale.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Le vostre emozioni profonde verranno esaltate in questa settimana, cari Cancro. La luna, il vostro pianeta guida, vi influenzerà intensamente, portando momenti di introspezione e riflessione. Potreste sentirvi inclini a dedicare del tempo alla vostra crescita interiore. È il momento di abbracciare il cambiamento e di lasciare andare ciò che non vi serve più. Consiglio empatico: Condividete i vostri sentimenti con persone di fiducia.