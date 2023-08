Oroscopo Branko settimanale da 27 agosto al 2 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

In questa fase, cari Sagittario, la vostra abilità di leadership sarà amplificata dalla posizione di Giove. Questa settimana è un’ottima occasione per assumere la guida in progetti importanti e per esercitare la vostra influenza positiva. La vostra sincerità e ottimismo attireranno seguaci devoti. È il momento di condividere la vostra visione con il mondo. Consiglio di saggezza: Agite con gentilezza e considerazione verso gli altri.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

La vostra ambizione sarà il motore trainante in questa settimana, cari Capricorno. I pianeti vi sostengono nell’ottenere risultati concreti nei vostri sforzi professionali. È il momento di stabilire obiettivi ambiziosi e di concentrarvi sulle azioni necessarie per raggiungerli. Saturno vi guiderà con la sua disciplina. Consiglio ambizioso: Dividete i vostri obiettivi in tappe gestibili per evitare di sentirvi sopraffatti.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Con la vostra creatività e innovazione, cari Acquario, potete aspettarvi una settimana stimolante. I pianeti vi spingono a pensare fuori dagli schemi e a considerare nuove soluzioni. È il momento di presentare le vostre idee in modo unico e di esplorare nuovi territori mentali. Urano vi ispirerà a intraprendere percorsi non convenzionali. Consiglio creativo: Abbracciate i vostri impulsi creativi senza autocensura.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

La vostra sensibilità e intuizione saranno amplificate in questa settimana, cari Pesci. La connessione con il vostro mondo interiore vi offrirà preziose intuizioni. È il momento di ascoltare la voce del vostro cuore e di seguire il vostro istinto. Nelle relazioni, cercate di stabilire legami empatici. Consiglio intuitivo: Dedicate del tempo alla meditazione o alla riflessione tranquilla per favorire la vostra chiarezza interiore.