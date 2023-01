Oroscopo Branko settimanale dal 1 all’8 febbraio 2023, le previsioni complete

Ariete

Sarà determinato a continuare con il suo lavoro anche quando si presenteranno eventi imprevisti che ne consigliano l’interruzione. Chiedi il parere dei tuoi parenti prima di prendere impegni che potrebbero vincolarli. Non sarà una buona politica dare qualcosa per scontato prima che sia confermato.

Toro

Nel campo del lavoro, anche quando non ci metti tutto il tuo impegno, sarai predestinato a trionfare. Il tuo comportamento nella società ti aiuterà professionalmente. Cerca di evitare eccessi di qualsiasi tipo.

Gemelli

Un problema professionale potrebbe rallentare le tue aspirazioni. Assicurati del terreno su cui cammini. La visita di un familiare può farti perdere la pazienza. Momento eccezionalmente buono per prendere impegni definitivi sotto l’aspetto sentimentale.

Cancro

Adempiere a tutti i tuoi obblighi e doveri professionali se vuoi sentirti a tuo agio. Puoi rafforzare un legame emotivo che già esiste. Nelle tue relazioni sociali, prenditi la massima cura della tua immagine personale.

Leone

Analizza attentamente qualsiasi proposta commerciale, anche se se richiedi una consulenza legale il costo può essere proibitivo. Fidati di più dei tuoi legami familiari e cerca di essere più disponibile. In amore non ci saranno problemi.

Vergine

A livello professionale, qualcosa a cui non hai dato importanza ora assumerà importanza. Sarai attratto da qualche corso educativo. Cerca di essere onesto con te stesso e scopri cosa vuoi veramente.

Bilancia

Rivedi attentamente i tuoi piani di carriera se vuoi avere successo. Sarà pignolo per le sciocchezze, senza distinguere ciò che è veramente importante, che potrebbe passare inosservato. Cerca di non essere così critico nei confronti della famiglia e degli amici.

Scorpione

A livello professionale, potresti aver mostrato le tue carte in anticipo, il che può farti del male. Incontrerai una persona influente, ma nel campo amichevole non tutto sarà soddisfacente. Giornata segnata da ondate temperamentali.

Sagittario

Assumetevi le vostre responsabilità e non aspettate che le cose si risolvano da sole se non volete avere problemi gratuiti. Di notte resta a casa e cerca di calmarti.

Capricorno

Non cercare scuse per giustificare la tua apatia sul lavoro. Una questione di famiglia può gettarti nella confusione. Mettiti saldamente a terra e non lasciarti trasportare da vaghe fantasie.

Acquario

I tuoi sforzi professionali saranno ben ricompensati, ma questo non è un buon momento per investire. Stai molto attento con coloro che affermano di ottenere qualcosa per niente. Godrai della compagnia dei tuoi intimi.

Pesci

Ottima giornata per lavori creativi. Avrai bisogno di tutto il tuo tatto per trattare con un collega molto sensibile. Sarebbe opportuno avere un colloquio approfondito con la persona che ami perché le tue decisioni devono essere condivise.