Oroscopo Branko settimanale dal 10 al 16, previsioni per i Pesci

Benvenuti nell’oroscopo settimanale di Branko, dedicato ai Pesci. Questa settimana, dal 10 al 16, il cielo astrale ci riserva alcune sorprese, ma vediamo insieme cosa dicono le stelle.

Lunedì 10, Marte e Nettuno

La settimana inizia sotto l’influenza di una forte energia martiana, che si unisce alla sensibilità di Nettuno, il vostro pianeta governatore. Questa combinazione potrebbe portare ad alcune tensioni nella vita sentimentale, ma anche a una maggiore creatività e intuizione. Cercate di non lasciarvi sopraffare dalle emozioni, ma di canalizzarle in qualcosa di positivo.

Martedì 11, Venere in Cancro

A partire da martedì, Venere si sposta in Cancro, portando un po’ di dolcezza nella vostra vita amorosa. Le relazioni saranno più romantiche e empatiche, e potrebbero nascere nuovi legami o consolidarsi quelli esistenti. Anche sul lavoro potreste ricevere qualche gratificazione.

Mercoledì 12, Mercurio in Gemelli

Mercurio, il pianeta della comunicazione, entra in Gemelli, il segno dell’intellettuale. Questo potrebbe portare nuove opportunità di studio o di formazione, ma anche a una maggiore agilità mentale e capacità di comunicazione. Sfruttate questo momento per ampliare la vostra conoscenza e per fare nuovi contatti.

Giovedì 13, Luna piena in Scorpione

Giovedì si verifica la Luna piena in Scorpione, che potrebbe portare a una maggiore intensità emotiva e a qualche conflitto interiore. Cercate di rimanere calmi e di non reagire impulsivamente, ma di prendervi del tempo per riflettere e analizzare la situazione. Potrebbe anche esserci un cambiamento importante sul lavoro.

Venerdì 14, Nettuno retrogrado

Nettuno inizia il suo periodo di retrogradazione, che durerà fino a novembre. Questo potrebbe portare a qualche incertezza o confusione, soprattutto nella vita sentimentale. Cercate di non idealizzare troppo le situazioni, ma di guardare la realtà in modo obiettivo. Sul lavoro potrebbe essere un momento di stallo o di attesa.

Sabato 15, Giove retrogrado

Anche Giove entra in retrogradazione, portando un momento di riflessione e di revisione delle proprie scelte. Potreste sentirvi un po’ demotivati o insoddisfatti, ma cercate di non perdere di vista i vostri obiettivi a lungo termine. Potrebbe anche esserci qualche tensione con un amico o un collega.

Domenica 16, Saturno retrogrado

La settimana si conclude con Saturno che entra in retrogradazione, portando a una maggiore consapevolezza dei propri limiti e delle proprie responsabilità. Potreste sentirvi un po’ schiacciati dalle pressioni esterne, ma è importante mantenere la calma e la concentrazione. Sul fronte amoroso, potrebbero emergere alcune difficoltà, ma con la giusta dose di impegno e pazienza potrete superarle.