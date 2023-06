Oroscopo Branko settimanale dal 12 al 18 Giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete (21 Marzo – 19 Aprile)

Voto: 8/10

Questo sarà un periodo molto dinamico per te, caro Ariete. La tua energia sarà alle stelle e avrai la possibilità di realizzare importanti progressi in diversi ambiti della tua vita. Sei pronto per nuove sfide e potresti ricevere offerte interessanti sia sul fronte professionale che personale. Sfrutta al massimo queste opportunità, ma non trascurare il tuo benessere. Ricorda di dedicare del tempo a te stesso per ricaricare le energie.

Toro (20 Aprile – 20 Maggio)

Voto: 7/10

La settimana si preannuncia abbastanza stabile per te, Toro. Potresti sperimentare una maggiore armonia nelle relazioni interpersonali e trovare sollievo da situazioni che ti stavano pesando da tempo. Tuttavia, potrebbero sorgere delle piccole sfide che richiederanno la tua attenzione. Rimani concentrato e affrontale con determinazione. Ricorda che la pazienza e la perseveranza saranno le tue migliori alleate.

Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno)

Voto: 9/10

Questa settimana si prospetta molto positiva per te, caro Gemelli. Le tue capacità comunicative saranno al massimo e riuscirai a farti valere in ogni situazione. Potresti avere la possibilità di fare nuove conoscenze interessanti e di ampliare la tua rete sociale. Non lasciarti sfuggire queste opportunità e sii aperto a nuove esperienze. Il successo è dietro l’angolo!

Cancro (21 Giugno – 22 Luglio)

Voto: 6/10

La tua sensibilità sarà particolarmente accentuata questa settimana, Cancro. Potresti sentirti un po’ sopraffatto dalle emozioni e dai pensieri che ti assillano. È importante prenderti cura di te stesso e trovare dei momenti di tranquillità. Cerca di non affaticarti e di evitare situazioni stressanti. Ricorda che è essenziale ascoltare le tue esigenze emotive e rispettarle.