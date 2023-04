Oroscopo Branko settimanale dal 12 al 19 aprile 2023: Ariete lo zodiaco per amore, denaro e lavoro

Hai preso le cose un po’ troppo sul serio ultimamente, Ariete? Quando la dea dell’amore Venere si sposta nell’arioso Gemelli all’inizio della settimana, è il tuo segnale per alleggerirti un po’. Flirtare. Esci con qualcuno diverso ogni sera. Parla con persone che non sono il tuo solito “tipo”.

Martedì, la tua vita amorosa riceve una pausa fortunata mentre una brillante congiunzione sole-Giove diffonde felicità e gioia. Se sei stato deluso da una recente delusione romantica, non c’è più nulla di cui preoccuparsi. L’Universo ti copre le spalle!

Venerdì, una stressante quadratura Venere-Saturno ti fa dubitare del duro lavoro che hai svolto per impressionare qualcuno, soprattutto se scopri che sono già occupati. Anche se di solito sei pronto per una competizione, non sei sicuro di voler continuare a provare a dimostrare la tua dignità a questa persona adesso.

I nati sotto il segno dell’Ariete avranno molti inviti per uscire con gli amici durante questa settimana. Anche se c’è preoccupazione per vari motivi, cerca di accettare comunque uno di questi inviti in modo da poterti rilassare. Questo farà fluire i tuoi pensieri e le tue idee fino a trovare soluzioni a quei problemi che ti ossessionano. Sul posto di lavoro, questa settimana dovrai affrontare una crisi inaspettata. Non chiedere consigli a nessuno perché nel tuo lavoro non sei circondato da persone che vogliono aiutarti in modo sincero.

Ariete, usa la tua intelligenza e intuizione. Devi ricordare che in passato hai vissuto una situazione simile e sei riuscito ad andare avanti. Analizza quell’esperienza con la nuova circostanza di fronte a te e usa di nuovo le stesse risorse per superarla. D’altra parte, questa sarà una settimana molto fortunata per l’Ariete che è senza lavoro. Riceverai un’offerta da non perdere affatto.

Nel campo dell’amore, gli uomini e le donne dell’Ariete affronteranno questa settimana con qualche incertezza. Qualche mese fa hai iniziato una relazione che all’inizio era basata solo sul sesso, e la verità è che volevi solo vivere un’avventura. Tuttavia, il tempo è passato e sentirai di essere emotivamente coinvolto.

Il problema è che non saprai con certezza se l’altra parte si sente allo stesso modo su di te. Durante questa settimana raccoglierai il coraggio di cui hai bisogno per parlare con questa persona e confessare che sei innamorato. Non fare pressione su di lui, ci sono persone che hanno bisogno di più tempo di altre per esprimere i loro veri sentimenti.