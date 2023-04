Oroscopo Branko settimanale dal 12 al 19 aprile 2023: Vergine lo zodiaco per amore, denaro e lavoro

C’è molta azione nella tua zona di carriera quando la civettuola Venere fa coppia con i Gemelli all’inizio di questa settimana, il che significa che affari e piacere si mescoleranno sicuramente! Sei piacevolmente sorpreso quando le scintille volano tra te e un collega o un cliente, o anche un capo o un dipendente, ma adesso? Conosci le regole della tua azienda prima di procedere.

Martedì, la tua vita amorosa beneficia della magica congiunzione sole-Giove, quindi preparati affinché le cose vadano per il verso giusto per un cambiamento. Se ti senti come se niente funzionasse mai per te, l’Universo sta per farti impazzire. Beata te, Vergine!

C’è molta delusione intorno alla piazza Venere-Saturno di venerdì, specialmente se hai lavorato per un obiettivo legato all’amore che è fallito di recente. Anche se potresti avere voglia di arrenderti, continua. Nulla e ‘cosi’ male come sembra.

Negli ultimi mesi, Vergine, hai sperimentato frequenti e intensi disagi, specialmente sotto forma di emicrania. Non avete dato loro importanza, ma questa settimana scoprirete che erano, in effetti, sintomi causati da un grave problema di salute. La patologia non sarà grave, ma ti richiederà di cambiare totalmente il tuo stile di vita in uno sano.

Nel campo dell’amore, hai recentemente iniziato una relazione e sei molto felice e ottimista con questa persona. Anche se l’hai conosciuta molto di recente, senti che puoi davvero costruire qualcosa per il futuro con lei. Tuttavia, dovresti essere cauto perché dovrai prendere decisioni importanti.

Nel tuo lavoro ti verrà offerta la posizione che tanto desideravi, ma per occuparla dovrai presto cambiare città. Sarà un’ottima opportunità a livello professionale e devi accettarla senza esitazione. Tuttavia, dovrai prendere decisioni sulla tua relazione romantica che potrebbero influire sul lavoro. Sai che troverai molto difficile mantenere una relazione a distanza, e allo stesso tempo crederai che sarà frettoloso chiedergli di trasferirsi con te. Non devi ancora decidere, e faresti meglio a prenderti del tempo per prendere la decisione giusta.

Nella sfera economica, la Vergine avrà sorprese molto piacevoli durante questa settimana. Eri stanco di affrontare problemi finanziari. Per questo motivo, qualche settimana fa avete organizzato un piano rigoroso che vi permettesse di gestire al meglio il vostro reddito monetario. Nei prossimi giorni scoprirai che il piano ha avuto successo e che non solo ti permetterà di sbarcare il lunario senza spaventi, ma potrai anche iniziare a risparmiare per il futuro.