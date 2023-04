Oroscopo Branko settimanale dal 7 al 13 aprile 2023, le previsioni migliori del giorno

Ariete

A volte hai difficoltà a rilassarti e a svolgere le tue attività quotidiane con un atteggiamento pacifico. Ecco perché ti suggerisco, mentre lavori, di ascoltare musica reiki o con i suoni del mare e di riservarti un momento della giornata per fare un bagno di sali.

Toro

Sarà una buona occasione per dedicarvi a suonare uno strumento o per andare a vedere uno spettacolo o uno spettacolo musicale. Ti circonderai di amici con i quali avrai molti interessi in comune e quando sarai in un gruppo tenderai a mimetizzarti.

Gemelli

Secondo quanto indicano le stelle, dovrai prenderti cura di alcuni membri della tua famiglia e affinché la tua casa funzioni, la tua presenza sarà fondamentale. Sarai disposto a sacrificare alcune aspirazioni di successo per il benessere di coloro che vivono con te.

Cancro

Un essere altamente spirituale diventerà la vostra principale fonte di ispirazione e a poco a poco metterete da parte i pensieri scettici. Sarà un buon momento per voi per dire affermazioni positive, per pregare o per visitare un luogo di fede.

Leone

Quando si fa business sarà importante combinare il buon senso con l’intuizione. Ti porterà denaro attraverso un’eredità, un regalo o un prestito. L’universo farà in modo che tu possa soddisfare le tue esigenze, quindi smetti di preoccuparti del tuo futuro economico.

Vergine

Qualcuno con una personalità affascinante mostrerà interesse per te e ti aiuterà in modo che tu possa raggiungere i tuoi scopi. Scoprirai che la vita è più facile in collaborazione con gli altri. Può essere l’inizio di un’alleanza di lavoro o di una storia d’amore.

Bilancia

Questo sarà un giorno eccellente per voi per coltivare un atteggiamento riflessivo e realizzare una purificazione sia fisicamente che spiritualmente. Aiutare gli altri sarà il miglior antidoto alle tue preoccupazioni e la ricetta magica per confortare la tua anima.

Scorpione

Quando sarai tra i tuoi amici, il tuo bambino interiore emergerà e avrai un atteggiamento più altruista e innocente. Non ti preoccuperai più delle critiche degli altri e sceglierai i tuoi legami in base a ciò che il tuo cuore suggerisce. Se gli occhi sono su di te, non vergognarti.

Sagittario

Sarai disposto a fare gli straordinari per soddisfare le esigenze dei tuoi parenti. Progetterai un piano d’azione per far funzionare la tua casa in modo dinamico e occuperai un ruolo di leadership all’interno del tuo clan. I tuoi cari accetteranno le tue istruzioni e saranno sottomessi.

Capricorno

Qualcuno con cui avete un legame fraterno avrà un gesto caritatevole che vi aiuterà a recuperare la fede. Puoi metterti in contatto con un parente che vive all’estero o che ti viene offerto un viaggio. Sentirai che un essere angelico cammina accanto a te.

Acquario

Avrai i mezzi per risolvere qualsiasi situazione di crisi, quindi non sopraffatti di fronte alle difficoltà. Il tuo partner o partner potrebbe chiederti denaro o supporto emotivo. Usa il tuo potere per fare del bene e aiutare gli altri a rimanere a galla.

Pesci

Se sei single, preparati perché qualcuno cadrà ai tuoi piedi e ti farà una proposta molto concreta. Se siete in coppia è il momento di avere un gesto romantico in modo che la relazione esca dalla monotonia. Presta attenzione alle richieste degli altri.