Oroscopo Branko settimanale dal 17 al 23 gennaio 2023: lo zodiaco migliore per amore, denaro, lavoro e cambiamenti

Ariete

Non è una sorpresa, Ariete, questa settimana ti senti più forte che mai, desideroso di guidare e abbastanza intelligente da portare a termine il lavoro. Questa settimana dovrai assumere una posizione di leadership; potrebbe essere la prima volta per te o semplicemente il modo in cui fai le cose, ma questa settimana sembra un successo. Ti sentirai meglio con te stesso non appena ti sentirai a tuo agio con il tuo nuovo progetto, e se c’è qualcuno che può portare gli altri in un posto migliore, quello sei tu, Ariete. Fai le tue cose bene come le fai. Ancora una volta, è tutta una questione di prospettiva e poiché vedi le cose in modo diverso rispetto alle persone nella tua cerchia ristretta, potresti sentirti un po’ solo questa settimana. La parte buona è che ti piace quella sensazione, poiché ti ispira ad approfondire i pensieri che ti interessano. Di fronte alle avversità, avrai opinioni impopolari e sarai tu a riuscire a vedere le cose da un punto di vista diverso. Ciò che funziona per te potrebbe non funzionare per gli altri, ma questa è la loro lezione, non la tua.

Toro

Ancora una volta, è tutta una questione di prospettiva e poiché vedi le cose in modo diverso rispetto alle persone nella tua cerchia ristretta, potresti sentirti un po’ solo questa settimana. La parte buona è che ti piace quella sensazione, poiché ti ispira ad approfondire i pensieri che ti interessano. Di fronte alle avversità, avrai opinioni impopolari e sarai tu a riuscire a vedere le cose da un punto di vista diverso. Ciò che funziona per te potrebbe non funzionare per gli altri, ma questa è la loro lezione, non la tua. La tua settimana sarà trascorsa in compagnia di qualcuno che ami e apprezzi. La sensazione è buona tra te e questa persona e ti piace ricordare i vecchi tempi con questa persona. La settimana arriva con un sentimento di amicizia e compatibilità; Non hai paura di avere una relazione con questa persona, poiché ritieni che sia una delle uniche persone di cui ti puoi fidare. E puoi sicuramente fidarti di questa persona. Quindi goditi il ​​tuo tempo insieme, Gemelli, e non preoccuparti di nient’altro.

Gemelli

La tua settimana sarà trascorsa in compagnia di qualcuno che ami e apprezzi. La sensazione è buona tra te e questa persona e ti piace ricordare i vecchi tempi con questa persona. La settimana arriva con un sentimento di amicizia e compatibilità; Non hai paura di avere una relazione con questa persona, poiché ritieni che sia una delle uniche persone di cui ti puoi fidare. E puoi sicuramente fidarti di questa persona. Quindi goditi il ​​tuo tempo insieme, Gemelli, e non preoccuparti di nient’altro. Questa carta implica che tu e un amico potreste trovarvi in ​​una situazione difficile questa settimana, con voi due in disaccordo. Ciò che inizia come una divergenza di opinioni diventa rapidamente un vaso di Pandora di parole indesiderate e, se non stai attento, questa tua amicizia potrebbe diventare un ricordo. Devi prendere questa settimana con calma; se diventi troppo personale, perderai la persona che ami. Vai al punto e falla finita. Non soffermarti sui sentimenti negativi solo perché ci sono.

Cancro

Questa carta implica che tu e un amico potreste trovarvi in ​​una situazione difficile questa settimana, con voi due in disaccordo. Ciò che inizia come una divergenza di opinioni diventa rapidamente un vaso di Pandora di parole indesiderate e, se non stai attento, questa tua amicizia potrebbe diventare un ricordo. Devi prendere questa settimana con calma; se diventi troppo personale, perderai la persona che ami. Vai al punto e falla finita. Non soffermarti sui sentimenti negativi solo perché ci sono. Questa settimana devi aspettare. Non è una brutta settimana, ma è una settimana che promette momenti che potrebbero non essere così confortevoli. Avrai bisogno di pazienza per sopportare il tempo che passa, quindi approfitta di questo tempo per iniziare a fare qualcosa di più creativo che stare seduto senza fare nulla. Dicono “nessuna notizia è una buona notizia”, ​​quindi celebra l’idea che non ti succederà molto questa settimana, Leo.

Leone

Questa settimana devi aspettare. Non è una brutta settimana, ma è una settimana che promette momenti che potrebbero non essere così confortevoli. Avrai bisogno di pazienza per sopportare il tempo che passa, quindi approfitta di questo tempo per iniziare a fare qualcosa di più creativo che stare seduto senza fare nulla. Dicono “nessuna notizia è una buona notizia”, ​​quindi celebra l’idea che non ti succederà molto questa settimana, Leo. Questa settimana potresti aver bisogno di chiarimenti su quale strada intraprendere. Avrai una possibilità e non durerà per sempre. Ma prendere una decisione avventata come questa è quasi impossibile per te perché devi migliorare nel prendere decisioni affrettate. Devi accettare il fatto che questa opportunità non durerà e che devi fare la tua scelta questa settimana o rinunciarvi Non cercare scuse, Vergine; carica le batterie e fai qualcosa di coraggio!

Vergine

Questa settimana potresti aver bisogno di chiarimenti su come stai. Avrai una possibilità e non durerà per sempre. Ma prendere una decisione avventata come questa è quasi impossibile per te perché devi migliorare nel prendere decisioni affrettate. Devi accettare il fatto che questa opportunità non durerà e che devi fare la tua scelta questa settimana o rinunciarvi Non cercare scuse, Vergine; carica le batterie e fai qualcosa di coraggio! Un’opportunità di carriera ti passerà questa settimana, Bilancia, e ti starai chiedendo se è un bene o un male. Sai cosa hai appena sbottato e non hai ancora deciso se ti sbagliavi. Ma ti rifiuti di pentirtene e manterrai il tuo equilibrio anche nei momenti difficili. Questa settimana ti promette un atteggiamento più equilibrato, quindi in un certo senso non importa se vinci o perdi… vinci sempre.

Bilancia

Un’opportunità di carriera ti passerà questa settimana, Bilancia, e ti starai chiedendo se è un bene o un male. Sai cosa hai appena sbottato e non hai ancora deciso se ti sbagliavi. Ma ti rifiuti di pentirtene e manterrai il tuo equilibrio anche nei momenti difficili. Questa settimana ti promette un atteggiamento più equilibrato, quindi in un certo senso non importa se vinci o perdi… vinci sempre.

Forse questa settimana vedrai davanti a te un tradimento o un accoltellamento, hai fatto qualcosa per meritarti questo? Ovviamente no. Potresti aver espresso la tua opinione o i tuoi pensieri, ma a quanto pare lo hai fatto di fronte a una figura eccessivamente sensibile, e l’unico modo per lui di affrontare ciò che ora sa è rivolgere tutto contro di te per vendetta. Quello che hai fatto a questa persona non è nemmeno la metà orribile di quello che vogliono farti. Ricorda che non possono farti del male; è tutto nella tua testa.

Scorpione

Forse questa settimana vedrai davanti a te un tradimento o un accoltellamento, hai fatto qualcosa per meritarti questo? Ovviamente no. Potresti aver espresso la tua opinione o i tuoi pensieri, ma a quanto pare lo hai fatto di fronte a una figura eccessivamente sensibile, e l’unico modo per lui di affrontare ciò che ora sa è rivolgere tutto contro di te per vendetta. Quello che hai fatto a questa persona non è nemmeno la metà orribile di quello che vogliono farti. Ricorda che non possono farti del male; è tutto nella tua testa. Puoi prendere questa settimana e farci quello che vuoi. Se vuoi ottenere un grande successo, niente ti ferma. Ma conoscendoti, Sagittario ottimista, andrai per i momenti felici, il divertimento e la sensazione stabile. È una tua decisione, poiché la Ruota della fortuna, verticale o rovesciata, di solito significa buone notizie e grandi risultati.

Sagittario

Puoi prendere questa settimana e farci quello che vuoi. Se vuoi ottenere un grande successo, niente ti ferma. Ma conoscendoti, Sagittario ottimista, andrai per i momenti felici, il divertimento e la sensazione stabile. È una tua decisione, poiché la Ruota della fortuna, verticale o rovesciata, di solito significa buone notizie e grandi risultati. Qualcosa ti sarà chiaro questa settimana, e potrebbe essere una questione legale o qualcosa legato alla giustizia. Tu sei il chiaro vincitore qui, e potrebbe esserci anche una condanna economica. Sapevi di avere ragione e sei rimasto fermo nelle tue convinzioni; questa settimana doveva arrivare e, sebbene ci sia voluto del tempo per arrivare, è qui e vedrai come la bilancia si bilancia.

Capricorno

Qualcosa ti sarà chiaro questa settimana, e potrebbe essere una questione legale o qualcosa legato alla giustizia. Tu sei il chiaro vincitore qui, e potrebbe esserci anche una condanna economica. Sapevi di avere ragione e sei rimasto saldo nelle tue convinzioni; questa settimana doveva arrivare e, sebbene ci sia voluto del tempo per arrivare, è qui e vedrai come la bilancia si bilancia. Potresti perdere la pazienza questa settimana, Acquario. Una chiacchierata potrebbe farti impazzire per un momento o per qualcosa che qualcun altro ha detto, e la prenderai completamente sul personale. L’altra persona non lo dice così duramente, ma hai già oltrepassato il limite; non puoi vedere chiaramente.

Acquario

Potresti perdere la pazienza questa settimana, Acquario. Una chiacchierata potrebbe farti impazzire per un momento o per qualcosa che qualcun altro ha detto, e la prenderai completamente sul personale. L’altra persona non lo dice così duramente, ma hai già oltrepassato il limite; non puoi vedere chiaramente. È tempo di sbarazzarsi delle vecchie cattive abitudini e di entrare in qualcosa di nuovo e sano. Sì, la morte è qui, ed è la morte di ciò che non funziona – e questo potrebbe anche significare relazioni. Sarà durante questa settimana che saprai cosa deve scomparire e, che sia amore o cattiva abitudine alimentare, una cosa è certa: il momento della verità è arrivato, e quando la campana suona, suona con forza.

Pesci

È tempo di sbarazzarsi delle vecchie cattive abitudini e di entrare in qualcosa di nuovo e sano. Sì, la morte è qui, ed è la morte di ciò che non funziona – e questo potrebbe anche significare relazioni. Sarà durante questa settimana che saprai cosa deve scomparire e, che sia amore o cattiva abitudine alimentare, una cosa è certa: il momento della verità è arrivato, e quando la campana suona, suona con forza.