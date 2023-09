Oroscopo Branko settimanale dal 18 al 24 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sagittario, questa settimana potresti sentire una maggiore connessione con gli altri. È un momento ideale per condividere le tue idee e le tue esperienze. Amore: In amore, cerca di mostrare gratitudine al tuo partner. Le piccole attenzioni possono fare la differenza. Lavoro: Sul fronte professionale, collabora con i colleghi per raggiungere obiettivi comuni. La tua energia è contagiosa. Salute: Prenditi cura del tuo benessere emotivo. L’esercizio fisico all’aperto può rinfrescare la mente.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Caro/a Capricorno, questa settimana potresti sentire un forte desiderio di crescita personale. Sii aperto/a a nuove opportunità di apprendimento. Amore: In amore, sii paziente e comprensivo/a. La comunicazione empatica è la chiave per risolvere le questioni. Lavoro: Sul lavoro, poni attenzione ai dettagli e sii organizzato/a. La tua precisione verrà apprezzata. Salute: Dedica del tempo alla tua crescita spirituale. La meditazione o la pratica mindfulness possono aiutarti a trovare la serenità.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Acquario, questa settimana potresti sentire una maggiore determinazione nel raggiungere i tuoi obiettivi. Non permettere a ostacoli apparenti di fermarti. Amore: In amore, sii aperto/a a nuove esperienze. Potresti fare incontri significativi. Lavoro: Sul fronte professionale, pensa in grande e sii audace nelle tue decisioni. Il successo è alla tua portata. Salute: Mantieni uno stile di vita equilibrato. Prenditi del tempo per rilassarti e praticare attività che ti portano gioia.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Pesci, questa settimana potresti sentire una maggiore sensibilità e intuizione. Ascolta la tua voce interiore mentre prendi decisioni importanti. Amore: In amore, dedica del tempo alla tua crescita personale. Una relazione sana inizia con l’amore per te stesso/a. Lavoro: Sul lavoro, sii aperto/a alle idee degli altri. La collaborazione può portare a soluzioni brillanti. Salute: Prenditi cura della tua salute mentale. La meditazione o lo yoga possono aiutarti a mantenere l’equilibrio interiore.