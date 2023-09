La terribile confessione del padre della bimba morta: ‘Non ho potuto salvare mia figlia

Una Battaglia Disperata Per la Salvezza

In seguito al tragico evento a Torino, Paolo Origliasso, padre di una bimba di 5 anni che ha perso la vita nell’incidente, ha lottato con tutte le sue forze per salvare la figlia, cercando di estrarla dall’auto. Origliasso, un uomo di 49 anni, ha dato tutto se stesso in un tentativo disperato di salvare la sua piccola Laura, intrappolata nell’auto dopo l’impatto devastante. Nonostante gli sforzi eroici, come riportato da Il Messaggero, la piccola è rimasta intrappolata:

“Un rumore assordante, Laura è rimasta bloccata dentro l’auto e non sono riuscito a tirarla fuori”.

Nel corso dei tentativi disperati di salvare la figlia, il padre ha riportato ustioni alle mani.

Il Dolore Incomparabile dei Familiari di Laura

Origliasso ha raccontato ai soccorritori, tra lo shock e l’incredulità, di aver sentito un rumore enorme. L’uomo avrebbe una prognosi di 20 giorni, con ustioni sul 4% del corpo, principalmente sul palmo della mano sinistra. In auto erano presenti anche il fratello di Laura, di 12 anni, e la madre. L’auto si è rovesciata dopo l’impatto con l’aereo, prendendo fuoco immediatamente.

Testimonianze Sconvolgenti

Paolo Origliasso è riuscito a mettere in salvo la moglie e il figlio di 12 anni, ma non è riuscito a salvare la piccola Laura, rimasta intrappolata nell’auto. Dopo l’incidente, un testimone ha raccontato di aver sentito un forte rumore dal bagno di casa sua e di essersi affacciato alla finestra per capire cosa stesse succedendo:

“Ho immediatamente allertato le autorità. Queste tragedie non dovrebbero mai accadere per il semplice divertimento delle persone”.

Secondo quanto riportato dal testimone a La Presse, sembra che il fratello di Laura avesse ustioni su braccia e gambe:

“Provava un dolore intenso. I genitori erano disperati, erano ustionati ma sapevano che la piccola era ancora lì dentro. Anche il pilota sembrava disperato per quanto accaduto. Dopo un quarto d’ora sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno impiegato altri 15 minuti per spegnere l’incendio”.