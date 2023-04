Oroscopo Branko settimanale dal 19 al 25 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Marte, il sovrano dell’Ariete, entra nel Cancro acquatico. Avranno voglia di rivolgersi alle sensazioni profonde e fare certi cambiamenti che hanno sentito di fare. Ci sono meno dubbi e meno strutture mentali, questa energia favorisce l’agire direttamente usando l’intuizione. L’ingresso del Sole in Toro, invece, li connette intensamente con il corpo e con il cibo. Godere.

Toro

Il Sole e Mercurio entrano nel tuo segno questa settimana, mentre Venere è già lì. Pochi giorni molto carichi di energia corporea e in “modalità enjoyment”. Questi sono momenti per usare tutta quell’energia in te, in qualcosa di creativo e bello che vuoi darti. Il suo sovrano, Venere, toccando Urano, porterà la necessità di cambiare rotta.

Gemelli

Il suo sovrano, Mercurio, entra nel segno realistico del Toro questa settimana e arma un aspetto con Urano. Buon momento per prendere decisioni sulla tua economia e finanze, investimenti e iniziative. Arriveranno improvvisi lampi di ispirazione. Giorni per leggere e studiare, non lasciare nel calamaio ciò che vuoi incorporare in questa seconda metà dell’anno. L’ingresso del Sole in Toro dà loro resistenza.

Cancro

L’ingresso del Sole in un segno di terra, il Toro, porta strumenti pratici per venire alla luce, per lasciarsi alle spalle situazioni emotive viscose e dense, e per vederlo, al di là degli stati sentimentali e delle emozioni. A volte devi semplicemente connetterti con la vita, con il sole, con il giorno per giorno senza così tanti drammi. Marte, d’altra parte, entra nel suo segno, portando potere.

Leone

Il Sole entra in un segno di terra, il Toro, pura energia associata alla materia, al cibo e al piacere che facilita i cambiamenti nelle loro abitudini e la necessità di migliorare le loro risorse e intelligenza finanziaria. Se siete in coppia, buona settimana per riconnettervi con nuove attività condivise e se non c’è, aprire il vostro cuore porterà sorprese. L’amore è per i coraggiosi, rallegrati.

Vergine

Mercurio, il loro sovrano, arma un aspetto con Urano e sono incoraggiati a più. Ciò favorisce la comunicazione diretta e gli ingranaggi attivi relativi a eredità, investimenti e più ordine nelle tue finanze. Rende anche più facile per loro cercare lavoro e stimola le loro menti. L’ingresso del Sole in Toro dà loro disciplina e perseveranza per uscire dalla routine che non li rappresenta più.

Bilancia

Il suo sovrano, Venere, in Toro. L’energia sensuale si sentirà forte e chiederà più risalto, meno dubbi e più autoaffermazione e autostima. Buon momento per organizzare l’agenda e aggiungere attività di cui hanno bisogno e che fanno loro bene, siano esse fisiche, intellettuali, creative. Non smettere di farli, te lo meriti. L’ingresso del Sole in Toro fornisce strumenti per rendere le tue risorse più preziose.

Scorpione

Il Sole illumina dal suo segno opposto, il Toro. Continuano a brillare. Quel protagonismo o quell’esposizione non gli piacciono molto, ma per sfruttare l’energia disponibile, sarebbe un buon esercizio chiedersi cosa vogliono, a cosa aspirano, cosa li mobilita dentro. Lasciati alle spalle risentimenti e ripetizioni per fare spazio al nuovo, ti darà immensamente potere.

Sagittario

Entra nel Sole nel segno del Toro e diventano più realistici e collegati alle tue esigenze. Il centauro si sta preparando a scagliare frecce nel cosmo e sarà importante sapere dove vogliono dirigere tutta quell’energia e, se possibile, realisticamente. Il Sole in Toro fornisce equilibrio e capacità di manifestazione. L’essenziale è la messa a fuoco, lo scopo e non essere distratti da esso. Il più grande sabotaggio è la dispersione.

Capricorno

Un sacco di energia terrestre da corrida nell’Universo. Questo dà loro più potenziale per la manifestazione e l’audacia di uscire da certe tendenze pratiche, responsabili e troppo tradizionali che a volte li lasciano senza avanzare nel loro processo di godimento. A volte per generare cambiamenti bisogna uscire dagli stampi e dalle strutture. Questo è il periodo dell’anno suggerito per questo. Se non c’è piacere, non c’è.

Acquario

Un sacco di energia terrestre nell’Universo che li favorisce, poiché dà loro la capacità di specificare e rilasciare un po ‘le loro menti. La sua virtù e creatività consisteranno nel dare a tutte le idee un potenziale per diventare realtà in progetti creativi. Che non è tutto in un’idea niente di più. L’esercizio fisico sarà importante. Mobilitare le energie corporee le rigenera, le lascia più leggere e con più chiarezza mentale. Iscriviti alla danza, allo yoga, alla palestra o a qualsiasi altra cosa ti faccia vibrare.

Pesci

La presenza dell’elemento terra nel cosmo dà loro il potere di uscire dall’acqua e incoraggiare di più. La stagione dell’Ariete li ha lasciati stanchi e con poca energia, ma lentamente viene lasciata indietro e i loro chakra iniziano a energizzarsi. L’ingresso del Sole in Toro fornisce forza, resistenza e molto coraggio per fare di più, integrando il piacere nel tuo giorno per giorno.