Oroscopo Branko settimanale dal 20 al 26 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Sotto l’influenza di Marte, il pianeta che ti guida, questa settimana promette di essere ricca di energie per te, caro Ariete. Sarai pieno di vitalità e motivazione per raggiungere i tuoi obiettivi. Metti a frutto questa spinta positiva per realizzare i tuoi progetti professionali e personali. Il consiglio delle stelle: sii audace e non temere di prendere rischi calcolati.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Gli astri ti sorridono, tesoro del Toro, e ti offrono l’opportunità di mettere in luce il tuo fascino e la tua intelligenza questa settimana. Sarai particolarmente affascinante e magnetico, attirando l’attenzione di coloro che ti circondano. Approfitta di questa buona fase per costruire relazioni positive e durature sia sul fronte personale che professionale.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Le previsioni per questa settimana indicano che dovrai fare affidamento sulla tua abilità di comunicazione, cara Gemelli. Sarai dotato di un eloquio irresistibile e sarai in grado di persuadere gli altri a sostenere le tue idee e i tuoi progetti. Fai tesoro di questa tua capacità e utilizzala in modo saggio per raggiungere i tuoi obiettivi desiderati.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Caro Cancro, questa settimana potresti sentirsi emotivamente instabile a causa delle influenze lunari. Tuttavia, non lasciare che questa instabilità ti impedisca di affrontare le sfide che ti si presentano. Mantieni la calma e la pazienza e troverai soluzioni creative per superare gli ostacoli. Ricorda di prenderti del tempo per te stesso e dedicarti a pratiche di auto-cura per mantenere il tuo equilibrio interiore.