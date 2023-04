Oroscopo Branko settimanale dal 21 al 27 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Questa settimana sfruttate al massimo la vostra nuova energia e usatela per portare avanti i vostri compiti. In amore, siate pazienti e mostratevi comprensivi per evitare conflitti.

Toro

Nonostante il potenziale inizio di settimana sia impegnativo sul lavoro, non lasciatevi scoraggiare. Cogliete l’occasione per trovare soluzioni innovative e collaborate con i vostri colleghi per affrontare qualsiasi problema. Per quanto riguarda la vostra vita sentimentale, prendetevi del tempo per riflettere sui vostri legami e su ciò che è più importante per voi.

Gemelli

Approfittate dell’esplosione di creatività di questa settimana per esplorare nuovi hobby o approfondire le vostre passioni. Nelle questioni di cuore, sarete attratti da chi condivide i vostri interessi e ideali. Seguite il vostro intuito e potreste trovare qualcosa di veramente speciale.

Cancro

Questa settimana è importante essere attenti alle proprie emozioni e non prendere a cuore le critiche. Concentratevi invece sui vostri punti di forza e sfruttate questo momento per dimostrare il vostro affetto al partner. Esprimete i vostri sentimenti e fategli sapere quanto sono importanti per voi.

Leone

Approfittate di questa settimana per ampliare la vostra rete professionale. Assicuratevi di essere visti e ascoltati e non abbiate paura di condividere i vostri pensieri. Nelle relazioni, siate trasparenti e comunicativi per evitare confusione o conflitti.

Vergine

Approfittate dei riconoscimenti che potreste ricevere al lavoro questa settimana per il vostro duro lavoro e la vostra perseveranza. Non siate troppo duri con voi stessi o con il vostro partner nella relazione sentimentale; riconoscete che nessuno è perfetto e lavorate insieme per migliorare le cose.

Bilancia

Approfittate dell’energia armoniosa che sentite questa settimana – sia nella vita professionale che in quella personale – per risolvere eventuali problemi che si sono protratti. È il momento ideale per rafforzare il legame con l’altra persona e fare progetti per il futuro.

Scorpione

Questa settimana potrebbe presentarvi alcuni ostacoli difficili da superare, ma non scoraggiatevi! Rimanete composti e non lasciate che gli ostacoli abbiano la meglio su di voi. Nelle relazioni, sforzatevi di essere più compassionevoli e di ascoltare davvero il vostro partner per evitare inutili conflitti.

Sagittario

È il momento perfetto per dare seguito alle vostre ambizioni e ai vostri sogni. Cogliete l’opportunità di creare qualcosa di nuovo e di creare forti legami con chi vi circonda. Ma fate attenzione alle vostre decisioni ed evitate di agire troppo frettolosamente, perché potrebbero avere conseguenze negative.

Capricorno

Questa settimana la vostra dedizione e la vostra disciplina vi aiuteranno a progredire nella vostra carriera e a raggiungere i vostri obiettivi. Potreste ricevere notizie positive relative alla vostra vita professionale. D’altra parte, potreste incontrare alcuni conflitti con i vostri cari; assicuratevi di comunicare onestamente e apertamente per superare qualsiasi problema.

Acquario

Questa settimana è la vostra occasione per cogliere l’attimo! Avete la creatività e l’intraprendenza necessarie per affrontare qualsiasi ostacolo vi si presenti. Non abbiate timore di cercare nuove conoscenze: non si sa mai quali eccitanti opportunità vi attendono. Rimanete ottimisti e vedrete che la fortuna girerà per il verso giusto.

Pesci

Questa settimana potreste provare emozioni forti che potrebbero avere un impatto negativo sulle vostre relazioni. Fate un respiro profondo e non lasciate che siano i sentimenti a dettare le vostre decisioni. Prendetevi il tempo per capire perché vi sentite così e concentratevi sul lavoro per non pensarci. Non lasciatevi influenzare dalle distrazioni e rimanete concentrati su ciò che va fatto.