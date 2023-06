Oroscopo Branko settimanale dal 21 al 27 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Voto: ★★★★☆

Il Leone vivrà una settimana piena di vitalità e passione. Sarà un momento perfetto per mettersi in mostra sul lavoro e far emergere il proprio carisma. È anche un periodo ideale per dedicarsi a nuovi progetti creativi e intraprendere viaggi. Lasciatevi guidare dalla vostra ispirazione e godetevi ogni momento.

Punti salienti per il Leone:

Vitalità e passione.

Mettetevi in mostra sul lavoro e sfruttate il carisma.

Dedicatevi a nuovi progetti creativi e intraprendete viaggi.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Voto: ★★☆☆☆

La Vergine potrebbe sentirsi un po’ sopraffatta questa settimana. È importante non farsi travolgere dagli impegni e mantenere un equilibrio tra lavoro e vita personale. Dedicatevi al riposo e cercate di rilassarvi. Ascoltate il vostro corpo e le vostre esigenze, evitando di spingervi troppo al limite.

Punti salienti per la Vergine: