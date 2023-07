Oroscopo Branko settimanale dal 21 al 27 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Questa settimana potrebbe portare una maggiore armonia nella tua vita amorosa, Bilancia. Sarà un periodo favorevole per esprimere i tuoi sentimenti al tuo partner e per lavorare insieme per costruire una relazione solida.

Lavoro e carriera: Sul fronte professionale, potresti ottenere risultati significativi grazie al tuo impegno e alla tua determinazione. Sfrutta al meglio le tue abilità e cerca nuove opportunità per progredire nella tua carriera.

Salute: Prenditi cura della tua salute, Bilancia. Cerca di mantenere un equilibrio tra lavoro e riposo e di dedicare del tempo alle attività che ti rigenerano. L’equilibrio mentale e fisico sarà fondamentale per il tuo benessere complessivo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Amore: Questa settimana potrebbe portare alcuni momenti di intimità nella tua vita amorosa, Scorpione. Sii aperto e onesto nei confronti dei tuoi sentimenti e cerca di comunicare con il tuo partner in modo chiaro e rispettoso.

Lavoro e carriera: Sul fronte professionale, potresti avere l’opportunità di ottenere riconoscimenti per il tuo lavoro. Sii fiducioso nelle tue abilità e sfrutta al meglio le opportunità che si presentano per avanzare nella tua carriera.

Salute: Prenditi cura di te stesso, Scorpione. Fai attenzione alla tua salute mentale e fisica. Cerca di trovare un equilibrio tra il lavoro e il riposo e di dedicare del tempo alle attività che ti rilassano.