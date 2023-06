Oroscopo Branko settimanale dal 22 al 28 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

La prossima settimana sarà un periodo di innovazione e originalità per te, caro Acquario. Sarai spinto a pensare fuori dagli schemi e a mettere in pratica idee innovative. Sfrutta la tua creatività e cerca modi unici per affrontare le sfide che si presentano. Non aver paura di essere diverso dagli altri e di seguire la tua strada.

Consiglio per l’Acquario: Sii audace nelle tue idee e cerca soluzioni non convenzionali.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

La prossima settimana sarà un periodo di intuizione e connessione spirituale per te, caro Pesci. Sarai spinto a sintonizzarti con il tuo mondo interiore e a seguire la tua guida interiore. Dedica del tempo alla meditazione e alla riflessione. Ascolta i tuoi sogni e le tue intuizioni, poiché potrebbero contenere importanti messaggi per te.

Consiglio per i Pesci: Coltiva la tua spiritualità e affidati alla saggezza interiore.