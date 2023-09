Oroscopo Branko settimanale dal 23 al 29 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Leone, questa settimana le vostre ambizioni sono in primo piano. La Luna nel vostro segno vi darà un forte desiderio di successo e riconoscimento. Non abbiate paura di mettervi in gioco e perseguire i vostri obiettivi. L’amore potrebbe portare emozionanti sorprese.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

Cari Vergine, la vostra mente analitica sarà in evidenza questa settimana. Sarete abili nel risolvere problemi e prendere decisioni importanti. Sul fronte personale, cercate di rilassarvi e godervi un po’ di tempo per voi stessi. Un nuovo interesse potrebbe catturare la vostra attenzione.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

Bilancia, questa settimana potreste essere chiamati a mediare in una situazione difficile. La vostra diplomazia e la vostra capacità di ascolto saranno preziose. Nell’amore, cercate di essere chiari nei vostri desideri e nelle vostre aspettative. La comunicazione aperta è la chiave.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

Questo è il momento perfetto per il rinnovamento, Scorpione. Lasciate andare ciò che non vi serve più e apritevi alle nuove opportunità. Sarete ispirati a perseguire i vostri obiettivi con passione. Nel weekend, concedetevi un momento di svago e divertimento.