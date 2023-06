Oroscopo Branko settimanale dal 23 al 30 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone (23 luglio – 22 agosto)

La settimana sarà positiva per i Leone. Potresti ricevere riconoscimenti per il tuo lavoro e potresti ottenere risultati significativi in ambito professionale. Sfrutta al massimo questa opportunità per dimostrare le tue capacità e per realizzare i tuoi obiettivi.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Ai nati sotto il segno della Vergine, questa settimana offrirà possibilità di crescita personale e di apprendimento. Potresti essere attratto da nuovi studi o nuove esperienze che amplificheranno le tue conoscenze. Sii aperto al cambiamento e cerca di sfruttare al meglio ogni opportunità che si presenta.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per i Bilancia, questa settimana sarà caratterizzata da una maggiore armonia e equilibrio nelle relazioni. Potresti risolvere eventuali conflitti o malintesi con persone a te care. Cerca di coltivare le tue amicizie e di promuovere il dialogo costruttivo.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ai nati sotto il segno dello Scorpione, questa settimana offrirà l’opportunità di fare progressi significativi nel campo finanziario. Potresti ricevere notizie positive riguardo a investimenti o guadagni inaspettati. Sfrutta questa situazione per pianificare il tuo futuro finanziario in modo oculato.