Oroscopo Branko settimanale dal 23 al 30 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La settimana sarà favorevole per i Sagittario. Potresti essere spinto verso nuove avventure e opportunità di viaggio. Sii aperto a nuove esperienze e cerca di allargare i tuoi orizzonti. Questo potrebbe essere il momento giusto per pianificare una vacanza o un’escursione che ti ispiri e ti arricchisca.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Per i Capricorno, questa settimana sarà caratterizzata da un maggiore equilibrio tra lavoro e vita privata. Potresti trovare soluzioni pratiche per gestire al meglio le tue responsabilità professionali e le tue esigenze personali. Sii organizzato e disciplinato per ottenere il massimo dai tuoi sforzi.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Ai nati sotto il segno dell’Acquario, questa settimana offrirà opportunità di crescita e cambiamento. Potresti sentirsi spinto verso nuove sfide e potresti trovare il coraggio di fare scelte audaci. Segui il tuo istinto e cerca di abbracciare il cambiamento con fiducia.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

La settimana sarà significativa per i Pesci. Potresti trovare ispirazione creativa e potresti avere l’opportunità di esprimere la tua arte o le tue passioni. Sfrutta al massimo questo momento per coltivare i tuoi talenti e per portare avanti progetti che ti appassionano.