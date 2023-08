Oroscopo Branko settimanale dal 24 al 30 Agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

Amore: Questa settimana è il momento di mettere l’amore al primo posto, cara Bilancia. La Luna piena illumina la tua sfera romantica, portando passione e intimità nelle relazioni esistenti. Se sei single, potresti essere sorpreso da un incontro inaspettato.

Lavoro e Carriera: Sul fronte lavorativo, è il momento di collaborare e condividere idee. Il tuo approccio diplomatico sarà prezioso per risolvere eventuali conflitti in ufficio. Fai leva sulle tue abilità comunicative per ottenere risultati positivi.

Salute: Presta attenzione al tuo benessere mentale, Bilancia. Cerca attività rilassanti come lo yoga o la meditazione per alleviare lo stress accumulato.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

Amore: Questa settimana potresti sentirsi un po’ emotivo, caro Scorpione. La Luna piena potrebbe portare a galla vecchi sentimenti. È un momento ideale per avere conversazioni aperte e sincere con il partner, se senti il bisogno di chiarire alcune questioni.

Lavoro e Carriera: Sul fronte lavorativo, è il momento di concentrarsi sull’efficienza. Organizza la tua routine in modo da massimizzare la produttività. Se hai progetti in corso, assicurati di completarli entro la scadenza.

Salute: Prenditi cura della tua salute fisica, Scorpione. Un po’ di attività fisica regolare potrebbe aiutarti a mantenere l’equilibrio mentale ed emotivo.