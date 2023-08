Oroscopo Branko settimanale dal 24 al 30 Agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

Amore: La tua energia contagiosa brilla questa settimana, caro Sagittario. La Luna piena accentua il tuo carisma e la tua socievolezza, attirando l’attenzione di potenziali partner. Se sei già in una relazione, dedicare del tempo di qualità al partner rafforzerà i legami.

Lavoro e Carriera: Sul fronte professionale, è il momento di mettere in mostra le tue abilità creative. Nuove opportunità potrebbero aprirsi grazie alle tue idee innovative. Non temere di uscire dalla tua zona di comfort.

Salute: Mantieni un equilibrio tra lavoro e relax, Sagittario. Il troppo lavoro potrebbe causare stress. Cerca momenti di svago e di distrazione per ricaricare le energie.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Amore: Questa settimana potresti sentirsi in conflitto tra le tue responsabilità e le relazioni, caro Capricorno. La Luna piena mette in luce queste sfide. Trova modi per bilanciare il tuo tempo tra il lavoro e il tempo trascorso con il partner.

Lavoro e Carriera: Sul fronte lavorativo, potresti essere chiamato a prendere decisioni importanti. Affronta le sfide con fiducia e fai affidamento sulle tue competenze. La perseveranza porterà a risultati positivi.

Salute: Presta attenzione alla tua salute emotiva, Capricorno. Trova modi per alleviare lo stress, come praticare hobby che ti appassionano.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

Amore: Questa settimana è il momento di esprimere i tuoi sentimenti, caro Acquario. La Luna piena illumina la tua sfera delle relazioni, rendendo le conversazioni cuore a cuore più significative. Se hai qualcosa da dire al partner, fallo in modo aperto e sincero.

Lavoro e Carriera: Sul fronte professionale, è il momento di concentrarsi sulla collaborazione. Lavora in team per raggiungere obiettivi comuni. Le tue abilità di problem solving saranno essenziali per superare eventuali ostacoli.

Salute: Fai attenzione alla tua salute fisica, Acquario. Una dieta equilibrata e un po’ di attività fisica regolare ti aiuteranno a mantenere l’energia alta.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

Amore: Questa settimana è il momento di nutrire le relazioni, caro Pesci. La Luna piena illumina la tua sfera romantica, portando momenti dolci e intensi con il partner. Se sei single, potresti sentirsi attratto da qualcuno che condivide i tuoi interessi.

Lavoro e Carriera: Sul fronte professionale, è il momento di mettere in evidenza le tue abilità uniche. La tua creatività sarà apprezzata e potrebbe portare a nuove opportunità. Fai attenzione ai dettagli per ottenere i migliori risultati.

Salute: Presta attenzione alla tua salute mentale, Pesci. Trova modi per rilassarti e staccare la spina. La meditazione potrebbe essere particolarmente benefica.