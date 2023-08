Oroscopo Branko settimanale dal 26 agosto all’1 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Questa settimana sarà un momento di riflessione per te, Ariete. Sarà importante prenderti del tempo per valutare le tue scelte e pianificare il futuro. Evita di prendere decisioni affrettate e concediti spazio per la meditazione. Nel campo delle relazioni, potresti essere affascinato da qualcuno che condivide le tue passioni.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Per i nati sotto il segno del Toro, questa settimana potrebbe portare opportunità lavorative interessanti. Sii attento alle possibilità di networking e di espansione della tua cerchia professionale. Sul fronte sentimentale, potresti essere coinvolto in conversazioni profonde con il tuo partner o un potenziale interesse amoroso.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

I Gemelli potrebbero sperimentare una maggiore chiarezza mentale questa settimana. È il momento ideale per concentrarsi su progetti creativi e idee innovative. Le tue abilità comunicative saranno in primo piano, permettendoti di esprimere le tue idee in modo convincente. Le relazioni esistenti potrebbero intensificarsi.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Per il Cancro, questa settimana potrebbe portare una maggiore consapevolezza delle tue esigenze personali. Ascolta il tuo istinto e prenditi cura di te stesso. Sul fronte sentimentale, potrebbe esserci un rinnovato interesse romantico. Tuttavia, cerca di bilanciare il tuo bisogno di amore con il tuo bisogno di indipendenza.