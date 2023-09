Oroscopo Branko settimanale dal 28 settembre al 4 ottobre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: La passione è intensa, Leone. Approfitta di questa energia per rinfocolare la tua relazione o per cercare un nuovo amore. Sii audace nelle tue mosse.Lavoro: Sarai elogiato per la tua leadership e il tuo spirito imprenditoriale. Affronta le sfide con coraggio e ottieni risultati straordinari.Salute: Mantieni un’adeguata idratazione e presta attenzione alla tua pelle. Proteggiti dai danni del sole.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: La comunicazione è chiave nelle relazioni. Esprimi i tuoi pensieri e ascolta quelli degli altri. La comprensione reciproca rafforzerà i legami.Lavoro: Sei particolarmente abile nel risolvere problemi questa settimana. Usa il tuo ingegno per superare le sfide professionali.Salute: Mantieni una dieta equilibrata e presta attenzione all’assunzione di vitamine. La tua salute dipende dalla tua alimentazione.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Le tue relazioni sono armoniose. Dedica tempo alla tua dolce metà o cerca l’amore se sei single. La fortuna è dalla tua parte.Lavoro: Approfitta delle opportunità di networking. Nuove connessioni potrebbero portare a progetti interessanti. Sii socievole e aperto.Salute: Mantieni uno stile di vita attivo. Le attività all’aperto e lo sport ti aiuteranno a mantenere la forma fisica.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Le emozioni sono profonde questa settimana. Esplora i tuoi sentimenti e lasciati andare all’amore. Le connessioni emotive sono intense.Lavoro: Sarai pieno di energia al lavoro. Focalizzati su obiettivi ambiziosi e non lasciare che nulla ti distrae. Il successo è a portata di mano.Salute: Dedica del tempo alla meditazione e al relax. Mantenere l’equilibrio mentale è essenziale.