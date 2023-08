Oroscopo Branko Settimanale dal 31 Agosto al 6 Settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Per i nati sotto il segno del Leone, questa settimana si preannuncia positiva e piena di energia. È il momento giusto per mettere in atto nuovi piani e perseguire i tuoi obiettivi con passione. Nel campo affettivo, potresti sentirsi più romantico del solito. Consiglio: Approfitta di questa energia positiva per realizzare i tuoi sogni.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

L’oroscopo indica che potresti essere in una fase di autoriflessione. Prenditi del tempo per valutare le tue aspettative e obiettivi personali. Sul fronte relazionale, cerca di mantenere un equilibrio tra le tue esigenze e quelle del partner. Consiglio: Concentrati su ciò che è veramente importante per te.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

Questa settimana potrebbe portare novità nella tua vita sociale. Potresti fare nuove conoscenze o rafforzare legami esistenti. Sul fronte professionale, mantieni la tua determinazione e cerca soluzioni creative per le sfide che incontrerai. Consiglio: Sii aperto alle opportunità di networking e collaborazione.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

Per gli Scorpione, l’oroscopo suggerisce di concentrarsi sulla tua salute e benessere. Prenditi cura di te stesso e cerca di ridurre lo stress attraverso attività rilassanti. In amore, potresti essere attratto da una connessione profonda. Consiglio: Dedica del tempo ogni giorno per prenderti cura di te stesso.