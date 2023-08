Oroscopo Branko Settimanale dal 4 al 10 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Questa settimana potrebbe portare delle sfide sul fronte lavorativo, ma non temere, Ariete! Affronta le situazioni con calma e determinazione, e vedrai che riuscirai a superarle brillantemente. È un buon momento per sfruttare al meglio le tue capacità comunicative e per fare passi avanti nei tuoi progetti personali.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Il cielo sarà favorevole per il Toro questa settimana. Potresti ricevere notizie positive riguardo a un progetto a cui tieni molto, o potrebbe esserci una svolta positiva in una situazione sentimentale. Sfrutta questa energia positiva per concentrarti sui tuoi obiettivi e perseguire i tuoi sogni.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

I Gemelli potrebbero sentirsi un po’ più sensibili del solito questa settimana. È importante ricordare di prendersi del tempo per se stessi e dedicarsi alle proprie passioni. Le relazioni con gli altri potrebbero essere un po’ tese, ma cercate di comunicare apertamente per risolvere eventuali conflitti.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Questa settimana, il Cancro potrebbe sentirsi particolarmente creativo e ispirato. Sfrutta questa energia per esprimere la tua creatività attraverso l’arte o altri progetti. Sul fronte sentimentale, potresti fare delle scoperte interessanti che ti aiuteranno a comprendere meglio te stesso e le tue relazioni.