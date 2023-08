Oroscopo Branko Settimanale dal 4 al 10 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il Leone sarà in ottima forma questa settimana, con un’energia positiva che ti accompagnerà in tutte le sfide che incontrerai. Sei deciso a raggiungere i tuoi obiettivi e la tua determinazione ti porterà lontano. Non temere di mostrare il tuo lato più vulnerabile agli altri, potresti ricevere un grande supporto.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

I nati sotto il segno della Vergine potrebbero sentirsi un po’ inquieti questa settimana. È un buon momento per fare una pausa e riflettere sulle tue ambizioni e desideri. Potresti fare delle scoperte sorprendenti che ti porteranno a riconsiderare alcune delle tue decisioni precedenti.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Bilancia potrebbe avere un’energia creativa molto forte questa settimana. Sfrutta questa ispirazione per mettere in atto nuovi progetti o per esprimere le tue emozioni attraverso l’arte. Sul fronte relazionale, potresti avere delle conversazioni significative che ti aiuteranno a rafforzare i tuoi legami.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Il cielo sarà favorevole per lo Scorpione questa settimana, specialmente sul fronte finanziario. Potresti ricevere opportunità inaspettate per aumentare le tue entrate o per migliorare la tua situazione economica. Sii prudente nelle tue decisioni finanziarie e segui il tuo istinto.