Oroscopo Branko Settimanale dal 5 all’11 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: Questa settimana sarà positiva per l’amore, cari Leone. Sarete avvolti da una carica magnetica che attirerà le persone verso di voi. Se avete qualcosa da chiarire con il partner, troverete le parole giuste per farlo. Lavoro: Sul lavoro, il vostro entusiasmo vi renderà dei veri leader. Mantenete l’attenzione ai dettagli e gestite le situazioni in modo diplomatico. Salute: Fate attenzione alla vostra alimentazione e cercate di fare regolare attività fisica. Il vostro benessere dipende anche da uno stile di vita equilibrato.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: In campo sentimentale, potrebbero esserci dei momenti di riflessione. Non temete di esprimere i vostri sentimenti, la sincerità vi porterà più vicini al vostro partner. Lavoro: Sul fronte lavorativo, la determinazione vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi. Non scoraggiatevi di fronte alle sfide e mantenete la concentrazione. Salute: La vostra salute sarà buona, ma prestate attenzione alla postura e dedicatevi a qualche attività rilassante per distendere la muscolatura.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Questa settimana, sarà essenziale coltivare la comprensione con il vostro partner. Evitate di fuggire dai problemi e affrontateli insieme con maturità. Lavoro: Sul lavoro, il vostro equilibrio interiore vi aiuterà a mantenere la calma anche nelle situazioni più complesse. La diplomazia sarà la vostra arma vincente. Salute: Prestate attenzione alla vostra dieta e cercate di evitare cattive abitudini. Una sana alimentazione è la base per una buona salute.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: In campo sentimentale, sarete travolti da emozioni intense. Esporrete i vostri sentimenti senza paura e sarete ricompensati con amore e comprensione. Lavoro: Sul fronte lavorativo, sarete ricompensati per il vostro duro lavoro. Il successo è alle porte, quindi continuate a perseguire i vostri obiettivi con determinazione. Salute: Prestate attenzione alla vostra salute mentale. Se sentite il bisogno, parlate con qualcuno di fiducia per condividere i vostri pensieri.