Oroscopo Branko settimanale dal 5 all'11 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Per voi, Sagittario, questa settimana sarà caratterizzata da un senso di avventura e di scoperta. Branko prevede che potreste trovarvi in situazioni nuove ed eccitanti che vi spingeranno fuori dalla vostra zona di comfort. Accogliete queste opportunità con entusiasmo e curiosità. Potreste fare importanti incontri e connessioni che avranno un impatto duraturo sulla vostra vita. Siate aperti e pronti a cogliere ogni avventura che si presenterà.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Cari Capricorno, questa settimana sarà un periodo di stabilità e di realizzazione personale. Branko prevede che potreste raggiungere importanti traguardi che vi avvicineranno ai vostri obiettivi. Continuate a lavorare sodo e a concentrarvi sulle vostre priorità. La vostra determinazione e la vostra disciplina vi porteranno risultati positivi. Siate grati per ciò che avete raggiunto finora e mantenete la fiducia in voi stessi per il futuro.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Per voi, Acquario, questa settimana sarà un periodo di ispirazione e di creatività. Branko vi consiglia di seguire la vostra intuizione e di dare spazio alle vostre idee innovative. Potreste trovare soluzioni uniche a problemi complessi e sorprendere gli altri con la vostra genialità. Condividete le vostre idee e i vostri progetti con le persone che vi sono vicine, potrebbero offrire supporto e collaborazione. Siate audaci e non abbiate paura di fare la differenza.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Caro Pesci, questa settimana sarà un periodo di riflessione e di guarigione interiore. Branko prevede che potreste trovare la pace e la serenità attraverso la connessione con la natura e con voi stessi. Dedicatevi a pratiche che vi aiutino a rilassarvi e a ritrovare l’equilibrio. Siate gentili con voi stessi e con gli altri e cercate di lasciare andare il passato. Concentratevi sul presente e sulle opportunità che vi attendono. Siate fiduciosi che il futuro sarà migliore.