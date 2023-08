Oroscopo Branko Settimanale dal 7 al 13 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Questa settimana, l’energia dei pianeti favorirà l’Ariete con un’aura di fiducia e vitalità. È il momento perfetto per affrontare sfide e prendere decisioni importanti. L’intuito sarà affilato, quindi segui il tuo istinto. Le opportunità di lavoro potrebbero emergere, quindi mantieniti concentrato e pronto a coglierle al volo. Con l’influenza di Marte, il pianeta guida dell’Ariete, l’azione e il dinamismo saranno a livelli record. Usa questa energia per realizzare i tuoi obiettivi.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Questa settimana, i nati sotto il segno del Toro si troveranno a riflettere sulla propria vita emotiva e relazionale. Potrebbero emergere questioni non risolte nelle relazioni, ma non preoccuparti: affrontale con onestà e comunicazione aperta. Sarà un periodo ideale per fare scelte sagge riguardo alle partnership, sia personali che professionali. La generosità di Venere ti guiderà verso una maggiore armonia interiore e esteriore.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Il Gemelli sarà benedetto dall’influenza di Mercurio questa settimana. Questo pianeta potenzierà la tua mente e il tuo spirito curioso. Sarai in grado di affrontare le sfide intellettuali con facilità, e la tua creatività sarà al culmine. Le opportunità di viaggio potrebbero anche aprirsi, quindi tieni gli occhi aperti per nuove esperienze. Rafforza le tue connessioni sociali, poiché potrebbero svolgere un ruolo cruciale nel tuo percorso verso il successo.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il Cancro si sentirà in sintonia con le proprie emozioni questa settimana grazie all’influenza della Luna. Se hai affrontato situazioni complesse recentemente, ora potresti trovare una soluzione o una prospettiva diversa. Approfitta di questa connessione emotiva per rafforzare i legami familiari e amicali. Con l’influenza di Nettuno, sarà anche un momento adatto per esplorare il lato artistico della tua personalità.