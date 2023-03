Oroscopo Branko settimanale dal 9 al 16 marzo 2023, le previsioni complete

ARIETE

Approfitta del tuo altruismo e calore per contattare persone che sono interessanti per i tuoi nuovi piani. È tempo di fare la tua parte e le tue conoscenze. SENTIMENTI: Sentirai che la tua generosità ed empatia aumentano in questo giorno, e questo aprirà le porte a molte novità. AZIONE: puoi attivare le tue migliori qualità e unirle alle altre che fanno parte dei tuoi progetti. FORTUNA: sarà un giorno diverso ed è per questo che ti piacerà. Godetevi le novità e le sorprese.

TORO

Il tuo grande potenziale segna una linea diretta verso il nuovo percorso e gli obiettivi che stai cercando di raggiungere. Conosci il modo migliore per raggiungere questo obiettivo; Quindi usalo. SENTIMENTI: avrai la precisione e la velocità necessarie per raggiungere ciò che intendi in questo giorno. AZIONE: avrai una mente ingegnosa molto agile, che ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi in modo efficace. FORTUNA: avrai una maggiore sicurezza, che sarà molto positiva per ottenere benefici durante questa giornata.

GEMELLI

Serenità e fortuna stanno segnando il tuo destino in questo giorno e ti aiuteranno a raggiungere gli obiettivi dei sogni più appropriati. I benefici saranno per tutti coloro che sono vicini a loro. SENTIMENTI: Devi fare uso della tua empatia e altruismo con gli altri per sentirti a tuo agio e fidarti delle tue prestazioni. AZIONE: sarai in grado di svolgere le attività di oggi che avranno spettacoli seminati. FORTUNA: i benefici di questa giornata saranno fortunati perché non saranno solo per te ma anche per le persone che ti accompagnano.

CANCRO

La tua grande energia e il tuo coraggio ti daranno abbastanza forza per sfidare le sfide che si frappongono tra il tuo percorso e gli obiettivi sognati. Sei in una giornata molto vantaggiosa. SENTIMENTI: ti sentirai molto pieno e virtuale per realizzare i tuoi progetti. AZIONE: coraggio e grande vitalità ti aiuteranno in ogni momento in modo preciso e appropriato. FORTUNA: ti sentirai molto a tuo agio quando potrai affrontare le prove di questo giorno e raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato.

LEONE

È importante evitare interferenze nei contatti e nelle interazioni con altre persone, specialmente quelle più vicine a te. Hai l’opportunità di lanciare le tue idee in modo molto potente e benefico, quindi presta attenzione. SENTIMENTI: Dovresti adattarti un po’ al modo di essere degli altri e metterti al loro posto per evitare scontri. AZIONE: avrai delle grandi idee e potrai confrontarle con le persone con cui realizzerai i progetti. FORTUNA: Sarà un giorno fortunato se sei una persona che agisce con generosità e molto altruismo.

VERGINE

È un giorno molto speciale per raggiungere accordi caritatevoli ed equilibrati con le persone con cui avete progetti comuni. L’importante è che tu sia d’accordo e che l’atmosfera sia piacevole. SENTIMENTI: la vostra simpatia e cordialità oggi sarà molto importante per raggiungere patti fruttuosi con gli amici. AZIONE: Sarà una giornata molto piacevole per iniziare nuovi piani con persone che la pensano allo stesso modo in modo molto positivo. FORTUNA: sentirai che la vita ti premia e ti porta sorprese inaspettate; Sono i doni per le tue buone azioni di prima.

BILANCIA

La vostra grande capacità di rendere felici gli altri sarà notata oggi in un modo molto speciale. Senti l’euforia degli altri e trasformi la tua sensibilità in ciò che sentono loro. Goditi questa giornata unica. SENTIMENTI: la tua gioia e felicità saranno notate nel campionato. Inoltre, ti aiuterò a condividere momenti piacevoli con gli altri. AZIONE: Sarà un 10 in cui le tue emozioni si divertiranno a condividerle con altre persone. FORTUNA: avrai la fortuna di goderti una piacevole giornata in cui potrai raggiungere gli obiettivi che hai sognato.

SCORPIONE

Noterai che la vita ti sta spingendo di più verso momenti che non sono nella tua zona di comfort. Apprezza tutti i cambiamenti e le trasformazioni perché stai vivendo un ritmo molto speciale. SENTIMENTI: Noterai di essere su un vulcano di emozioni e sentimenti diversi. AZIONE: La vita ti sta indirizzando verso alcuni cambiamenti che devi fare per sentirti meglio. FORTUNA: lo noterai se lo capirai perché ti sentirai come se ti fossi scaricato con un grande peso.

SAGITTARIO

Avrai un tempo più facile rendere le tue azioni e l’organizzazione di queste benefiche e favorevoli, non solo per te stesso ma anche per gli altri. SENTIMENTI: ami circondarti di bellezza e di un ambiente piacevole e favorevole per le tue attività. AZIONE: hai la capacità di catalizzare l’ambiente, grazie alla tua grande forza interiore. FORTUNA: le tue attività saranno fortunate e sarai in grado di aiutare anche altre persone.

CAPRICORNO

Approfitta delle tue idee speciali, della tua concentrazione e serenità in quello che fai perché entrambe saranno fondamentali per illuminare il percorso e i progetti che stai facendo. SENTIMENTI: È un giorno per usare i tuoi doni speciali di serietà e tranquillità. AZIONE: è un momento molto interessante per realizzare le vostre proposte in modo molto evidente. FORTUNA: è un giorno molto opportuno per gustare i frutti che riceverai per il tuo lavoro ben fatto.

ACQUARIO

È necessario pragmatismo e guardare al futuro si fanno sulla terraferma, per evitare situazioni e azioni troppo idilliache e irrealistiche. Per qualsiasi progresso è meglio consultare il cuscino. SENTIMENTI: Devi bilanciare la bilancia e studiare i pro e i contro per evitare di esagerare o di non arrivare. AZIONE: è necessario prestare attenzione per integrare le idee che si stanno per fare e in che modo. FORTUNA: le tue attività saranno benefiche purché le tue esibizioni siano piacevoli e cordiali.

PESCI

Oggi sarà un giorno molto fortunato se ascolterai la tua percezione sottile ed eviti incomprensioni o controversie prodotte dalle interazioni quando parli con altre persone. SENTIMENTI: usa il tuo grande intuito per percepire le sensazioni che ti circondano. AZIONE: Dovrai chiarire alcune questioni per evitare malintesi con gli altri. FORTUNA: un giorno per usare la tua sensibilità e la tua grande creatività, così eviterai di “entrare in una camicia a 11 bastoni”.