Oroscopo Branko settimanale dall’11 al 17 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

L’energia planetaria di questa settimana vi invita a concentrarvi sul vostro benessere, Sagittario. Prendetevi cura del vostro corpo e della vostra mente. Sul fronte lavorativo, potreste ricevere riconoscimenti per i vostri sforzi passati. Mantenete un equilibrio tra il vostro impegno professionale e il tempo libero.

Consiglio per il Sagittario: Praticate la gratitudine e cercate di vedere il lato positivo delle situazioni.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

In amore, Capricorno, questa settimana potrebbe portare momenti dolci e romanticismo. Apritevi alla vulnerabilità e create spazi di intimità con il vostro partner. Sul fronte finanziario, evitate spese superflue e cercate modi per risparmiare. La vostra perseveranza vi porterà lontano, quindi continuate a lavorare duro verso i vostri obiettivi.

Consiglio per il Capricorno: Siate aperti alle emozioni e abbracciate la bellezza dei piccoli momenti.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

Questa settimana potrebbe portare importanti realizzazioni, caro Acquario. Cercate di mantenere un approccio pragmatico e concentrato nei vostri sforzi. Sul fronte relazionale, dedicate tempo ai vostri amici e alla vostra cerchia sociale. Un’opportunità di networking potrebbe aprirvi nuove porte.

Consiglio per l’Acquario: Siate fiduciosi nelle vostre capacità e perseguite le vostre ambizioni.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

Questa settimana è l’occasione per riflettere sulla vostra direzione personale, Pesci. Cosa desiderate veramente? Cercate di definire i vostri obiettivi e mettete in atto un piano per raggiungerli. In amore, la comunicazione è essenziale. Apritevi al dialogo e cercate di comprendere i sentimenti del vostro partner.

Consiglio per i Pesci: Coltivate la chiarezza mentale e siate gentili con voi stessi durante questo processo di auto-esplorazione.