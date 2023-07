Oroscopo Branko settimanale Leone: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 17 al 23 luglio

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario ascendente e Luna in Scorpione, dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 17, oggi vengono esaltati i temi della tua vita, della creatività e soprattutto della famiglia. Pertanto, avrai momenti in cui dovresti dedicarti alle tue attività pubbliche e professionali, ma senza dimenticare il desiderio di intimità e affetto.

Martedì 18, il tuo coraggio e la tua energia sentimentale batteranno all’unisono. I tuoi talenti ruoteranno attorno a creazioni senza pari. Devi usare la tua originalità personale.

Mercoledì 19 è un giorno per abbassare le aspettative che avevi aperto nei tuoi obiettivi. È consigliabile andare d’accordo con gli altri e prendersi cura del loro benessere sinceramente.

Giovedì 20 è un momento per evitare fretta e tensione. I tuoi affari andranno lisci finché pianificherai i tuoi obiettivi in modo ordinato e, allo stesso tempo, aiuterai anche gli altri.

Venerdì 21, dovresti mantenere la volontà fortemente estesa nel tuo modo di agire e nella validità del modo in cui senti chiaramente come dovresti agire in ogni momento.

Sabato 22 potrai contare sulla tua esperienza e sulla tua sensibilità artistica e calorosa per avvicinarti agli altri, che sarà una grande strategia che sarà fortunata per te e per le persone che ti accompagnano.

Domenica 23 è un momento ideale per essere felici e allo stesso tempo con le tue convinzioni molto ferme. Sarai in grado di dimostrare molte idee, ma alla fine l’aria piacevole e l’atmosfera amichevole rimarranno.