Oroscopo del weekend, 27-28 maggio: Amore e Lavoro secondo Ada Alberti - Controcopertina

Benvenuti all’oroscopo del prossimo fine settimana, 27 e 28 maggio, dove esploreremo le previsioni astrologiche degli ultimi giorni di maggio. Ada Alberti, l’astrologa di riferimento di Pomeriggio Cinque, ha analizzato le influenze astrali per offrirci indicazioni preziose su amore e lavoro. Iniziamo esaminando i primi quattro segni dello zodiaco.

ARIETE: Concentrarsi sulla sfera professionale

Purtroppo, i nativi dell’Ariete dovranno affrontare diverse sfide legate al lavoro durante questo fine settimana, sia a casa che fuori. Tuttavia, ci sono anche possibilità di entrate extra, che possono rivelarsi utili nella vita quotidiana.

TORO: Complessità nel lavoro e questioni domestiche

Per i nati sotto il segno del Toro, questo è un periodo complesso per quanto riguarda il lavoro. Potrebbero esserci trattative da affrontare e questioni da risolvere in ambito domestico. Ricordatevi che se il vostro ascendente non è Scorpione, potete comunque emergere vittoriosi.

GEMELLI: Entrate dal lavoro, ma attenzione alla casa

I Gemelli potrebbero godere di alcune entrate grazie al lavoro. Tuttavia, è importante prestare attenzione alla cura della propria abitazione. C’è qualcosa che non va, il quale può provocare irritazioni e fastidi.

CANCRO: Successo nelle relazioni e nelle cure estetiche

I nati sotto il segno del Cancro avranno successo in questo fine settimana. Si consiglia di concentrarsi sui contatti e sulle relazioni pubbliche, soprattutto in campo sentimentale. Favoriti anche i trattamenti estetici.

LEONE: Aspirazioni professionali e diplomazia

L’astrologa sottolinea che i nativi del Leone desiderano qualcosa di estremamente importante in questo periodo, in particolare un successo professionale. Tuttavia, è fondamentale essere diplomatici nelle interazioni con gli altri.

VERGINE: Chiarezza nella sfera sentimentale

I Vergine potrebbero riscontrare alcuni contrasti nella loro relazione sentimentale. È importante cercare di dissipare i malintesi e creare chiarezza all’interno del rapporto.

BILANCIA: Momento di osare nonostante le difficoltà

Per i nati sotto il segno della Bilancia, qualcosa non va per il verso giusto. Forse il lavoro ne è coinvolto. Nonostante un periodo di sconforto, si consiglia di osare e mostrare coraggio, soprattutto considerando che il pianeta Marte è dalla loro parte.

SCORPIONE: Opportunità attraverso i contatti

Questo può essere un periodo interessante per i nativi dello Scorpione, caratterizzato da nuovi contatti. Tuttavia, sarà necessario accettare compromessi, come tutti nella vita.

SAGITTARIO: Collaborazione con il datore di lavoro

I Sagittario devono fare attenzione e cercare di mantenere un buon rapporto con il datore di lavoro. Potrebbero esserci questioni interne alla famiglia che richiedono attenzione e risoluzione.

CAPRICORNO: Soluzioni in arrivo e incontri importanti

Ci sono delle soluzioni in arrivo per i Capricorno. Coloro che sono single potrebbero incontrare persone interessanti. Tuttavia, è importante fare attenzione a un eccesso di egoismo nella sfera sentimentale.

ACQUARIO: Gestione oculata delle finanze

I nativi dell’Acquario devono assolutamente prestare attenzione alle loro finanze, che potrebbero essere un po’ magre in questo periodo. Riducete le spese e siate cauti nelle questioni legali.

PESCI: Amore e progetti futuri con il partner

Per chi è nato sotto il segno dei Pesci, l’amore è in primo piano. Potete anche iniziare a progettare qualcosa di importante per il futuro insieme al vostro partner. Siate pronti ad affrontare nuove sfide romantiche.

Continuate a seguire le indicazioni astrologiche di Ada Alberti per vivere al meglio le prossime giornate e sfruttare al massimo le opportunità che si presenteranno nella vostra vita. Buon fine settimana a tutti!