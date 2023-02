Oroscopo di oggi mercoledì 1 febbraio 2023: previsioni e classifica dei segni zodiacali

Non lasciare che nessuno prenda decisioni per te. Saprai cosa è meglio. Rafforza i legami che contribuiscono a te. Amore : lasciati andare, non cercare di controllare tutto. Quello che sta accadendo sta accadendo. Soldi : continua ad andare avanti con i tuoi piani, non lasciarti distrarre. Lavoro : sii consapevole di ciò che fai oggi. Non perderti. Salute : Guarda la mancanza di vitamine.