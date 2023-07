Oroscopo numerologico domani, giovedì 13 luglio: previsioni di energie e cambiamenti

Dovrei concentrarmi oggi sul rafforzamento delle mie relazioni? In che modo le energie influenzeranno i cambiamenti nella mia vita? Cosa mi porterà l’amore, il lavoro o l’aspetto economico durante questa giornata? Scopri come sarà la tua giornata questo mercoledì 12 luglio, secondo la tua numerologia, anche se se preferisci sapere come andrà durante la settimana, puoi anche controllare l’oroscopo tradizionale.

Sarà un momento in cui è consigliabile organizzare con cautela e anche ingegnosamente gli argomenti importanti della settimana. Le emozioni giocheranno un ruolo importante e devi usare la tua fiducia e sicurezza. Le energie del Fuoco, dell’Aria, della Terra e dell’Acqua si stanno muovendo oggi. Il che significa che influenzerà i segni: Leone, Sagittario, Ariete, Gemelli, Acquario, Bilancia, Toro, Capricorno, Vergine, Scorpione, Cancro, Pesci. Sarà più evidenziato dai segni d’Acqua, sia che abbiano il Sole, la Luna, l’Ascendente o il Medio Cielo o forse qualche pianeta importante, e / o certo aspetto dominante o case molto significative in essi.

E per sentirti più in sintonia potresti usare i colori: Rosso, Oro, Giallo, Rosa e Viola.

Per contrastare le energie disarmoniche e attirare fortuna in quello che fai devi usare i colori: Rosso, Oro, Giallo, Rosa e Viola, sia separatamente che combinandoli.

MESSAGGIO: È necessario preservare le forme calde e che uniscono tutti in progetti di condivisione della rete dei beni comuni.



ATTENZIONE: è il momento ideale per risolvere problemi scaduti e chiudere radicalmente un ciclo.

La numerologia odierna per segni

ARIETE: è il momento di calmare il morale e ordinare tutte le questioni in modo lento e temperato.

TORO: Noterai che ciò che più ti preoccupa in questo momento è stare con la famiglia correttamente e in un buon ambiente.

GEMELLI: È un giorno per tenere in ordine le questioni incompiute e risolverle definitivamente.

CANCRO: È tempo di iniziare a essere entusiasti di fare nuove attività nella tua vita.

LEONE: sarà un giorno in cui potrai chiudere una tappa a cui non dovresti più pensare e chiuderla definitivamente.

Vergine: sei in un viaggio in cui puoi mantenere la tua attenzione su ciò che è importante e dimenticare altri obiettivi inutili.

BILANCIA: è un momento per godere di un’atmosfera piacevole e armoniosa, principalmente con la famiglia.

SCORPIONE: Sei in un momento in cui hai bisogno di molta pace intorno a te per bilanciare le risposte e le azioni.

SAGITTARIO: È importante che tu segua l’istinto del tuo sesto senso, poiché ti daranno le giuste guide in ogni momento.

CAPRICORNO: sarai in grado di snellire e animare argomenti aziendali e professionali, dando loro una vitalità unica.

ACQUARIO: Sarà una giornata agile e propositiva per incontri e impegno con amici che la pensano allo stesso modo.

PESCI: Sarai in grado di organizzare le questioni relative ai beni condivisi per raggiungere accordi positivi e unanimi.