“Impeccabile”. Elisabetta Gregoraci si rivela completamente e questa volta riceve solo elogi.

La conduttrice Elisabetta Gregoraci ha nuovamente fatto parlare di sé per il suo outfit impeccabile durante la seconda puntata di Battiti Live. Il festival musicale, organizzato da Radio Norba e ricco di grandi artisti, ha dato spazio anche quest’estate 2023 alla showgirl, modella e presentatrice calabrese, che ha brillato sullo schermo di Italia 1 direttamente da Bari. Nonostante la presenza di numerosi ospiti e look estivi, Elisabetta Gregoraci è stata senza dubbio la protagonista indiscussa dell’evento.

L’outfit perfetto

Accompagnata da Alan Palmieri e Mariasole Pollio, Elisabetta Gregoraci ha conquistato il pubblico sia sotto il palco che a casa con il suo stile impeccabile. Dopo le critiche degli hater della scorsa settimana, che avevano definito eccessivo l’abito trasparente che mostrava l’underboob durante il debutto, questa volta la conduttrice ha optato per un look più sobrio ma altrettanto sexy.

Il look mozzafiato

Dimenticando il total black, Elisabetta Gregoraci ha scelto un delicato grigio che si abbina perfettamente alla sua pelle abbronzata e ai capelli lasciati sciolti e ondulati. I suoi lunghi capelli sono stati arricchiti da extension sfumate nei toni del caramello, che hanno valorizzato le sue lunghezze extra.

L’outfit Philosophy di Lorenzo Serafini

Il completo, firmato da Philosophy di Lorenzo Serafini, è realizzato in tessuto stretch drappeggiato ed è composto da una pencil skirt a vita alta e un crop top incrociato. Il top, con maniche lunghe e un ampio scollo che mette in risalto le spalle e il décolleté, si allaccia dietro la schiena. Un tocco di eleganza che ha messo in evidenza anche gli addominali scolpiti della conduttrice.

Elisabetta Gregoraci ha una volta dimostrato la sua impeccabile sense of style durante Battiti Live, conquistando tutti con un look perfetto e seducente. La sua scelta di abbinamenti e l’attenzione ai dettagli non hanno deluso il pubblico, che ha ammirato la sua bellezza e il suo carisma sul palco. Non resta che attendere le prossime apparizioni di Elisabetta Gregoraci per scoprire quali sorprese ci riserverà nel suo guardaroba.