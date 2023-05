Oroscopo Paolo Fox 12 maggio 2023, le previsioni complete

Ariete

Questo è un giorno eccellente per insegnare o imparare perché hai la pazienza e la concentrazione necessarie. Ti divertirai anche a fare piani a lungo termine per il tuo futuro. Avrai ragione a resistere a certe influenze. Sii coraggioso e segui il percorso che scegli, non te ne pentirai. Fai attenzione a non essere brusco senza rendertene conto. Ariete, sii misurato e calma il tuo approccio. Non lasciatevi trasportare da altri sentieri. Qualunque siano le tue preoccupazioni, faresti meglio a parlare con qualcuno di cui ti puoi fidare.

Toro

Oggi sarai più concentrato sul denaro e sulle finanze, il che è positivo perché sarai prudente e saggio. Probabilmente impressionerai un capo, tuo padre o qualcuno in autorità. Ariete, il tuo entusiasmo è contagioso e tu esci dal tuo guscio, per il bene di tutti. Questo è un giorno ideale per esprimere i tuoi sentimenti e mettere il tuo cuore in tutto ciò che fai. Ammetti ciò di cui hai bisogno e togliti l’armatura.

Gemelli

Poiché oggi hai un naturale senso di autodisciplina, scegli un lavoro che richiede concentrazione e attenzione ai dettagli. Inoltre, sentirai una grande soddisfazione per fare tutto ciò che fai. Avrai anche la necessità di goderti i piaceri della vita, che è esattamente ciò di cui hai bisogno per ricaricare le batterie. La buona fortuna ti sorriderà in particolare se sei nato nel primo decano dei Gemelli. Ora è il momento di aspettare nuovi incontri. L’amore e l’armonia sono nel vostro programma.

Cancro

Sei tenace per natura e oggi quella tenacia aggiunta a un’intensa concentrazione darà risultati, soprattutto se fai qualche tipo di ricerca in cui cerchi risposte o soluzioni a vecchi problemi. Avrai una lunga strada da percorrere per trovare un terreno comune con coloro che ti sono vicini per quanto riguarda i tuoi piani. La tua perseveranza pagherà. Cancro, sarai più emotivamente vulnerabile e vedrai le cose in bianco o nero. Allontana i tuoi dubbi e lascia che le cose si muovano al loro ritmo naturale.

Leone

Oggi potresti assumere un ruolo di leadership, specialmente in un gruppo o in una squadra. Le persone possono guardarti a causa della tua maturità o perché hai una visione pratica e realistica delle cose. I tuoi dubbi svaniranno e questo solleverà il tuo spirito, ti sentirai bene. Sarai più affascinante che mai. Tuttavia, fai attenzione a non lasciare una scia di cuori infranti nella tua scia. Leone, la tua apparente calma nasconde qualcosa che ribolle dentro di te. Non aspettare che il tuo partner se ne accorga, confessa. Non hai nulla da perdere.

Vergine

Questo è un giorno in cui senti il bisogno di concentrarti sull’essenziale e sarai più serio del solito, giustamente. Dovrai dimostrare di essere in grado di improvvisare, non trattenerti. Ti senti come se le persone stessero cercando di approfittarsi di te. Non lasciarti ingannare dalle lusinghe, Vergine. Oggi il ruolo del tuo partner è importante in quanto ti farà rivelare una delle tue paure più radicate. Questo è il momento di sbarazzarsi della maschera che hai indossato una volta per tutte.

Bilancia

Questo è un giorno meraviglioso per studiare qualcosa, specialmente qualcosa che richiede concentrazione e attenzione. Buona giornata per fare piani di viaggio a lungo termine. Hai un immenso bisogno di allontanarti dalla tua routine quotidiana e questo ti spinge a conoscere persone nuove e interessanti. Oggi c’è un’atmosfera vagamente artistica, ma questo non ti disturberà. Avrai conversazioni molto piacevoli. Il tuo ragionamento ti salverà dal commettere un errore. Ci sono alcune brutte tentazioni intorno a te che non dovresti sottovalutare. Bilancia, concentrati sui tuoi reali bisogni emotivi.

Scorpione

Oggi farai molte cose con i dettagli burocratici che normalmente potresti evitare perché avrai l’autodisciplina e la pazienza per affrontare queste questioni. Questo giorno ti porterà pace interiore e calmerà i tuoi nervi. Se la tua situazione amorosa non è chiara, avrai l’opportunità di vedere le cose più chiaramente e scacciare alcuni dubbi che pesano sulla tua mente da diverse settimane. Scorpione, sarai più seducente del solito, fai solo attenzione a non fare promesse che non puoi mantenere.

Sagittario

Oggi le persone possono essere sorprese dal vostro altruismo. Sagittario, avrai un’idea chiara delle intenzioni di alcune persone. Quindi puoi già trarre conclusioni utili. Ripensa le cose da un’altra angolazione e senza aggrapparti a piani vecchi e limitanti. Oggi i cieli regnano sulla tua vita amorosa. Hai il diritto di aspettarti assolutamente qualsiasi cosa e il tuo alter ego sarà piuttosto intelligente. Invece di preoccuparti, dovresti essere audace.

Capricorno

Oggi sarai estremamente produttivo al lavoro. Hai autodisciplina, concentrazione e perseveranza. Non ti arrenderai finché non avrai finito. Tuttavia, le richieste che ti stanno facendo indeboliscono la tua energia. Non lasciare che questo ti distolga dal tuo corso. Capricorno, stai facendo concessioni per mantenere l’armonia nella tua relazione. È giunto il momento di risolvere quei problemi domestici che stanno rovinando la tua vita. Nuovi incontri sono all’orizzonte. Una sensazione di sicurezza ti rende più propenso a concentrarti maggiormente su chi ti circonda e venire in loro aiuto.

Acquario

Questo è anche un buon giorno per praticare o affinare qualsiasi abilità nelle arti dello spettacolo o nello sport. Gli sforzi che hai fatto ieri ti hanno messo di buon umore e ti senti contento di te stesso. Potresti uscire di più e divertirti. Modifica le tue priorità. È tempo per te di pensare alla tua felicità e rifiutarti di fare concessioni che sono difficili da sopportare. Acquario, stai condividendo i tuoi sentimenti più liberamente e le tue relazioni sono più facili e vanno meglio. Concentrati sulla tua spontaneità e complicità senza guardare al futuro.

Pesci

Questo è un buon giorno per fare piani a lungo termine su come migliorare dove vivi e organizzarti meglio. Il clima potrebbe essere teso sul lato delle relazioni. Troverai un terreno comune, quindi pensaci. Le circostanze sono un motivo per tenere separata la tua vita privata. Non c’è una nuvola in vista. Pesci, evita le cattive ambientazioni. Il modo migliore per farlo sarà passare del tempo con i tuoi amici.