Oroscopo Paolo Fox 13 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

La vita sociale accelererà per tutti i membri del tuo segno. Riceverai inviti di ogni tipo e per qualsiasi ora del giorno o della notte. La tua famiglia potrebbe anche riunirsi per un compleanno o un evento speciale. In queste uscite avrai anche l’opportunità di incontrare nuove persone. Quindi ora è giunto il momento di investire in te stesso per sentirti bene in ogni circostanza. Chi osa competere in eleganza con un nativo dell’Ariete non è ancora nato.

Toro

Oggi dovresti prestare molta attenzione a tutte le tue emozioni e a tutte le tue intuizioni. Alcune ottime idee potrebbero sorgere dalla proliferazione di idee che scaturiranno dalla tua mente fertile, da buon Toro che sei. In questo modo, potresti trovare soluzioni o intravedere prospettive interessanti per il futuro. Non rifiutare nulla a priori, lasciati trasportare dalla tua immaginazione e, improvvisamente, come con tutte le prove, la verità prevarrà.

Gemelli

Oggi vi sentirete un po’ soli, Gemelli, si potrebbe dire anche un po’ isolati. Immaginate che nessun altro possa avere le idee che risvegliano la vostra mente. Tuttavia, è molto più frequente di quanto pensi. Anche se è improbabile che sarai in grado di condividere i tuoi pensieri con queste persone, almeno non per ora. Non è ancora necessario. Ricorda solo che non sei solo e che c’è un’immensa rete di persone che ti assomigliano.

Cancro

Oggi sarà piuttosto inutile per i Cancro che cercano di essere sani o ragionevoli perché la loro mente sarà occupata solo da questioni spirituali e religiose. In ogni caso, se questo non è il tuo caso, sarai preoccupato per considerazioni sensibili ed emotive. Niente di troppo allarmante, anzi, è tempo per voi di dare un po’ più di spazio a questi sentimenti ed emozioni. Fortunatamente, non vivi solo di ragione e logica.

Leone

Come molti Leone, a volte preferisci tenere le tue opinioni per te. Coltivi il tuo giardino segreto e non ti piace rivelare i tuoi veri sentimenti. Tuttavia, in questo momento stai vivendo esperienze intense. Una relazione privata ti causa stress, a meno che ciò che ti accade è che ti senti sopraffatto dai tuoi obiettivi di carriera. Una gita con la tua famiglia o gli amici intimi ti farebbe molto bene. Parla loro delle tue speranze e delle tue paure.

Vergine

Oggi avrete l’impressione che gli elementi essenziali per la comprensione di alcune domande che vi siete posti siano stati finalmente dati. Proverai grandi soddisfazioni e tutto ciò che devi fare è terminare il tuo viaggio intellettuale per raggiungere le soluzioni che hai a lungo sperato. Vergine, non esitare a discuterne con gli altri e condividere la gioia che provi per questo successo con il tuo ambiente professionale.

Bilancia

Un odore o una sensazione di qualcosa diciamo déjà vu può immergerti in un passato recente che volevi dimenticare a tutti i costi. Bilancia, lascia che queste reminiscenze di quel passato tornino a galla, forse questo è il modo per concludere un capitolo e trascorrere il lutto di un periodo che è stato abbastanza doloroso per te. Fate attenzione e non lasciatevi invadere da sentimenti malinconici o tristi. Non evitarlo, gira la pagina e chiudi il libro.

Scorpione

È più che probabile che le emozioni e le conseguenze del carattere peculiare degli Scorpioni oggi diventino vere e proprie bombe a orologeria. Quindi state molto attenti, non fatevi trasportare dai canti delle sirene di chiunque vi si avvicini e tanto meno da utopiche transazioni commerciali. Pertanto, premere il freno in silenzio, respirare con calma e profondità e fare una lunga, lunghissima passeggiata. Insomma, cercate di spezzare quell’eccesso di aggressività che potrebbe rovinare questa giornata.

Sagittario

Per tutta la giornata, i Sagittario dovrebbero consolidare le loro relazioni d’amore e lasciarsi trasportare esclusivamente dai loro desideri e fantasie. Nel tuo caso, la tua immaginazione traboccante e capricciosa segnerà la strada e sperimenterai per te soddisfazioni intense e molto benefiche. In effetti, potresti facilmente trasformare alcune intuizioni e ispirazioni in realtà molto concrete; Certo, purché tu mantenga i tuoi obiettivi in vista.

Capricorno

Oggi, i Capricorno possono sentire un desiderio imperioso e forte che potrebbe spingerli verso gli altri a condividere con loro alcune questioni filosofiche o spirituali che li tormentano particolarmente. Pertanto, non essere timido e non esitare a lasciarti guidare in questo modo verso gli altri. Non dovresti aver paura di affrontare questioni più personali. Così anche le relazioni amichevoli si rafforzano e diventano più profonde e più intense.

Acquario

Una tensione imprevista e acuta potrebbe rovinare la tua giornata, Acquario. Parole inappropriate o fraintese potrebbero essere la fonte di questa tempesta emotiva che susciterà le cose con il tuo partner. Cerca di eliminare il più possibile tutte le incomprensioni e quindi ridurre la linea di frattura tra di voi. Tuttavia, è meglio dare al tuo partner una spiegazione sincera e franca per eliminare qualsiasi pericolo. Non soccombere alla politica dello struzzo.

Pesci

Oggi il modo di agire dei Pesci sarà dettato principalmente da un forte senso di colpa che li porterà sulla difensiva. Nel tuo caso, interromperai alcune conversazioni che non stanno andando come desideri. Non sei pronto a essere destabilizzato da ciò che gli altri potrebbero dire di te. Dopotutto, a volte l’autodifesa è un must, quindi non sentirti in colpa e sii te stesso.