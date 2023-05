Oroscopo Paolo Fox 17 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi sentirai di avere tutto per essere felice, quindi smetti di avere pensieri oscuri. Ariete, se le persone ti sembrano superficiali o pretenziose, cerca di non giudicarle e criticarle alle loro spalle. Vivi la vita nel modo migliore che vuoi o puoi e lascia che gli altri vivano la loro. Scoprirai che più mostri il tuo buon umore, più conquisterai gli altri, e sarà un bene per tutti.

Toro

Oggi ti sentirai a tuo agio in qualsiasi situazione. Toro, dovresti esprimere i tuoi pensieri e far conoscere le tue idee perché la gente ti ascolterà. Non importa se stai attualmente vivendo una relazione sentimentale stabile o se sei single, è molto probabile che durante questa giornata tu voglia sedurre tutti e soprattutto il sesso opposto. Sii spontaneo senza cercare di fare molto, che ti aiuterà a vederti al meglio.

Gemelli

Questo è un giorno ideale per le piccole cose… Gemelli, se sei single in questo momento, dovresti prendere il toro per le corna e organizzare una breve passeggiata o una visita a un museo con il prescelto del tuo cuore. Se preferite trascorrere una serata romantica, organizzate una gita ad un concerto o una cena solo per due. Avrai voglia di corteggiare e anche di essere corteggiato. Questo vale anche per il tuo partner se hai una relazione, ovviamente.

Cancro

Durante la giornata di oggi molto probabilmente non ti riconosci completamente. Cancro, la gente dice di te che stai cambiando in questo momento e la verità è che non te ne rendi conto. Bene, avrai sicuramente l’opportunità di incontrare qualcuno che potrebbe trovarti un po ‘troppo violento o radicale nelle tue parole. Potresti chiederti se ha ragione o torto. Questa sarà la domanda del giorno.

Leone

In questo giorno e in questo giorno, potresti avere l’impressione che le tue emozioni non abbiano sapore o gioia, eppure questo non sarà il peggio. Dovresti pensare che una volta non è abituato, il che ti permetterà di respirare. Inoltre, non dovresti esagerare o fare un film per un sì o un no. È inutile che tu gonfi la verità per rendere tutto sensazionale. Leone, dovresti essere più riservato in tutto ciò che ha a che fare con gli atti e le situazioni che dovrai affrontare.

Vergine

Siate certi che questa sarà una giornata eccellente per incontrare persone molto interessanti. Ma non aspettarti nulla di leggero e normale. I personaggi che potresti conoscere oggi potrebbero essere tutt’altro che superficiali. Inoltre, Vergine, ti influenzeranno molto a livello emotivo. Ma, per ciò che vuoi di più, dovresti essere attento e molto attento e non lasciarti sedurre solo dalle idee.

Bilancia

Questo è il tipo di giorno in cui molte persone saranno intorno a te e tuttavia ti sentirai terribilmente solo. Per qualche strana ragione, nessuno sembra capirti. La tua incredibile sensibilità ed emotività ti collocano in una categoria separata. Tuttavia, non ritirarti deliberatamente dal gruppo. Bilancia, dovresti aprirti agli altri invece di rimanere bloccato nella tua bolla. Sicuramente hai più cose in comune con loro di quanto pensi.

Scorpione

In questo momento potresti sentirti vittima di un miraggio. Soprattutto quando si tratta del tuo ambiente immediato. Inoltre, potresti avere l’impressione che qualcuno ti stia mentendo o ti stia nascondendo qualcosa. A meno che non sia tu, Scorpione, che sei costretto a mentire o nascondere alcune delle tue azioni. Inoltre, potresti chiederti a cosa sono dovute tutte queste complicazioni. Non dovresti aver paura di esprimere i tuoi sentimenti al riguardo.

Sagittario

Durante il giorno le interazioni con altre persone non saranno molto soddisfacenti da dire. Avrai la sensazione che le persone non siano così attente come pensavi. Dovresti metterti in testa che spesso fanno del loro meglio e che non tutti sono sensibili come te. Le persone non sempre immaginano l’impatto che le loro parole hanno su di te. Quindi, Sagittario, dovresti essere un po ‘indulgente.

Capricorno

Sei in ottima forma. Sembra che alcune fate buone abbiano usato le loro bacchette magiche per farvi dimenticare almeno per un giorno le piccole preoccupazioni che avete avuto nelle ultime settimane. Capricorno, oggi dovresti approfittare di questo piccolo momento di tregua per fare qualcosa che desideri. Per quanto riguarda il cuore, potrebbero sorgere anche opportunità interessanti. Quindi dovresti stare attento se vuoi catturarli

Acquario

Se le persone vogliono andare avanti da sole, lasciatele fare. Acquario, se alzi la voce, non risolverai nulla nei tuoi affari. Questo tipo di reazione può solo provocare ulteriori tensioni e scoppi. Con un approccio ostile, è probabile che lo scenario diventi aspro. Se sorgono discussioni, non incolpare nessuno. Quindi oggi, dovresti starne fuori, essere obiettivo, concentrarti su ciò che stai facendo e tutto funzionerà.

Pesci

Potrebbe sembrare che oggi tu voglia far impazzire il tuo partner. E ti chiedi perché no; In effetti, questo è un ottimo momento per questo. Ma, Pesci, sii ragionevole e per favore non esagerare. Poiché questo viaggio tenderà a distorcere la tua percezione delle cose, sarebbe molto meglio se guardassi due volte quello che fai e come lo fai. Quindi stai all’erta.