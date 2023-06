Oroscopo Paolo Fox 19 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

In questi momenti state imparando ad agire con giustizia nelle vostre relazioni personali e professionali. Né seducente né frustrato, né compiacente né ipocrita. Dovresti semplicemente essere sempre e in ogni momento te stesso. E, naturalmente, senza nascondere nulla, né la tua rabbia e insoddisfazione, né il tuo buon umore né i tuoi sentimenti. Forse durante il giorno incontri nuove persone, fai attenzione e non perdere l’attimo.

Toro

In questo giorno potresti sentirti intrappolato tra le tue fortissime esigenze creative che ti verranno presentate durante la giornata, in cui stai effettivamente cercando la tua autenticità, e il desiderio di piacere e sedurre che accompagna i membri del tuo segno. Potresti chiederti come potresti risolvere queste dissonanze. Forse porsi la domanda sul perché hai un tale bisogno di sentirti amato.

Gemelli

Non dovresti guardare indietro o guadagnare slancio. Al contrario, ciò che dovreste fare oggi è fare un decisivo passo avanti. Pertanto, dovresti mostrare la tua determinazione e la tua decisione di affrontare ogni situazione a testa alta e come viene, perché i risultati tangibili saranno alla tua portata. Assumetevi le vostre responsabilità e, soprattutto, non abbiate paura di esaudire i vostri desideri. Devi dimostrare la tua volontà.

Cancro

Approfittane perché hai una buona giornata in prospettiva. In questo giorno i tuoi affari familiari e professionali non dovrebbero preoccuparti, perché sembra che le cose scorreranno facilmente. E poiché gli aspetti della giornata sembrano spingerti a correre un po ‘più di rischio quando ti esprimi, attraverso una pratica artistica o, ad esempio, in una relazione d’amore, approfitta di questo spazio di libertà.

Leone

Durante il giorno sarai più affettuoso che mai. I momenti che condividerai con i tuoi cari saranno di grande intensità emotiva e ti sembrerà di fiorire sempre di più ogni secondo che trascorri tra le braccia del tuo partner. Come membro del tuo segno, dovresti ruggire di piacere. I pianeti del giorno ti offrono una giornata piena di tenerezza con la t maiuscola.

Vergine

Se hai mai sognato di incontrare qualcuno con cui puoi andare d’accordo o che è imparentato con te, può darsi che oggi ti venga concesso quel desiderio. Ovviamente non puoi prevedere nulla, ma diciamo solo che ci sono giorni in cui tutte le probabilità sono dalla tua parte, quindi non dovresti perdere la speranza. Non essere cinico. Se questo accade a te, chiunque conosce la faccia che farai.

Bilancia

La nostalgia potrebbe invadere la tua mente e il tuo cuore oggi. Molti ricordi verranno a galla. Possono provenire da una canzone, una foto o un volto che hai incrociato per strada, che ti ricorderà il tuo passato. Prendi nota di questi dettagli, ma non pensare di interpretarli. E non essere triste. È semplicemente l’energia planetaria del giorno che ossessiona un po’ la tua memoria.

Scorpione

Durante tutto il giorno un grande fascino emanerà da voi. Il tuo potere di seduzione è, per così dire, quasi al suo apice e sperimenterai una certa tendenza ad esprimerti nel contesto della tua attività. Se hai dei desideri, dei sogni o semplicemente dei desideri che stanno aumentando, forse ora è il momento giusto per esprimerli. Dì solo quello che vuoi, lascia che il fascino faccia il resto.

Sagittario

Oggi la vostra natura profondamente libera e feroce non si ammorbidirà. Invece di precipitarti verso l’ignoto, preferirai stare in un bel letto caldo. Quindi un consiglio, non insistere e stare vicino ai tuoi cari. I sentimenti di affetto paterno che sai come mantenere con le persone a te vicine sono molto importanti per il tuo benessere emotivo. È un giorno che promuove il ritorno a se stessi e agli altri.

Capricorno

Ognuno di noi vorrebbe essere in grado di sentire di avere in gran parte il controllo della propria vita. Più che altro poter dire a te stesso che sei stato tu a prendere quelle decisioni e che, grazie a diverse scelte difficili da fare, sei arrivato dove sei arrivato. Sfortunatamente, ciò accade raramente. La verità è che qualcosa dentro di te decide quale strada prendere. Ma quel qualcosa, soprattutto in questo momento, è tutt’altro che cosciente.

Acquario

La corrente scorre molto bene tra te e il tuo partner. Sei sempre stato un buon psicologo e, inoltre, oggi il tuo intuito sarà abbastanza forte. In questo modo, potresti anticipare un evento o una domanda che il tuo partner vorrà chiederti. Sarai così intuitivo che indovinerai persino il ristorante che avrai scelto per portarti a cena. Rimarrai stupito dalla facilità con cui puoi leggere la loro mente.

Pesci

C’è qualcosa in te che cerca di liberarti dai limiti delle relazioni. Certo, non si può dire che si voglia particolarmente essere soli, ma piuttosto si tratta del desiderio di essere semplici. Questo è forse ciò che potrebbe emergere oggi, ad esempio, in occasione di una serata con gli amici che non si vede da tempo. Aspettatevi di sorprenderli semplicemente essendo voi stessi.