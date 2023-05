Oroscopo Paolo Fox 22 maggio 2023, le previsioni segno per segno - Controcopertina

Ariete

Alcuni Ariete si allungheranno oggi più coinvolti con i loro genitori. Se puoi, dovresti aiutare un membro della famiglia. Hai bisogno di riposare sul fronte psicologico, quindi non esitare a immergerti nei piaceri e nelle attività ricreative che ti piacciono. C’è la possibilità di avere una conversazione costruttiva con il tuo partner. Ti getterà un cappio e starà a te prenderlo sottilmente e non andare dritto al punto dall’inizio.

Toro

Il ritmo delle tue giornate accelera. Non resistere. Tuttavia, il clima potrebbe essere teso sul fronte delle relazioni. Troverai un terreno comune, quindi pensaci. Le circostanze sono un motivo per tenere la tua vita privata separata dal tuo lavoro. Non ci sono nuvole in vista. Toro, questo non è il momento di prendere decisioni serie. Sfrutta al massimo il momento presente.

Gemelli

Durante questo mese, ti concentrerai su denaro, flusso di cassa e possedimenti. Non solo cercherai di aumentare i tuoi guadagni, molti dei Gemelli spenderanno soldi per cose belle. Siete dinamici e in questo momento avete una grande energia mentale e il vostro mortale vi aiuta, permettendovi di mettere a punto i vostri piani. Gli ostacoli sociali non sono così terribili come sembrano. Non lasciarti intimidire da rifiuti, dubbi o ritardi. Scarta ogni dubbio personale.

Cancro

Oggi vi sentirete più comprensivi con gli altri. Vuoi aiutare qualcuno, e se trovi un modo per farlo, lo farai. Stai vivendo una nuova sensazione di fiducia in te stesso. Ti senti più a tuo agio socialmente e ti senti in grado di parlare liberamente. La tua vita risplenderà della bellezza dell’amore. Le tue azioni saranno innatamente gentili e tenere, e ti condurranno alla passione nella sua forma più pura. Cancro, le escursioni sono in vista.

Leone

Controlla la base delle tue informazioni e sicuramente risparmierai molto tempo per non rovinare. Senti un desiderio perverso di aggiungere benzina sul fuoco. Fai attenzione e vai con calma. Le tue parole sono più nitide di quanto pensi. Il tuo ragionamento ti salverà dal commettere un errore. Ci sono alcune brutte tentazioni intorno a te che non dovresti sottovalutare. Concentrati sui tuoi reali bisogni emotivi. Alcuni Leone potrebbero essere coinvolti in una storia d’amore segreta.

Vergine

Vergine, hai notato che sei più popolare di altri? Spera di trascorrere più tempo con persone creative e artistiche. In realtà, sarai così popolare che un amico potrebbe diventare un amante. Hai bisogno di una soluzione nelle tue relazioni con gli altri. Alcune persone stanno danneggiando la tua vita privata e tu lo sai. Prendere le decisioni necessarie. Non ignorare il tuo istinto, ti condurranno alla realizzazione. L’atmosfera è elettrica quando si tratta di preoccupazioni materiali.

Bilancia

Oggi splenderai come il sole e sarai un lusinghiero centro di attenzione, che ti farà ammirare da tutti, specialmente capi, genitori, insegnanti e personalità importanti. Sfrutta al massimo questo e spingi la tua agenda. Bilancia, sarai in grado di gestire la sensibilità del tuo partner con tatto nonostante la tua impazienza. È molto probabile che sarai in grado di incontrare nuove persone e c’è amore nell’aria. Lascia che le cose seguano il loro corso naturale e non forzare nulla.

Scorpione

Questo è un giorno in cui andrai d’accordo con tutti. Nel frattempo, hai un crescente desiderio di fare qualcosa per espandere il tuo mondo: viaggi, avventure e l’opportunità di imparare qualcosa di nuovo ed eccitante. Sii determinato se la tentazione diventa troppo forte per te. Scorpione, non sarai sottile quando si tratta di mostrare la portata dei tuoi desideri … Il modo in cui mostri le cose disarmerà chiunque e questo faciliterà sia il successo che le nuove conquiste. Essere te stesso sarà il tuo vantaggio.

Sagittario

Mentre tutto sta accadendo intorno a te, avrai bisogno di rilassarti e potresti approfittarne per fare un passo indietro. Oggi ti porta un senso di calma interiore, che è favorevole per ricaricare psicologicamente le batterie. Sagittario, la situazione è eminentemente favorevole per l’azione. Sei determinato ad andare avanti e questo ti aiuterà nella tua vita. L’amicizia è in aumento. Hai bisogno di conversazione e senso di complicità. Parla ed esprimi i tuoi sentimenti. Quindi puoi iniziare bene con il tuo partner.

Capricorno

Le relazioni con le persone vicine oggi sono calde e solidali. In effetti, hai l’opportunità di migliorare le partnership e le amicizie strette perché avrai più obiettività. Riceverai buone notizie da qualcuno che conosci. Avvicinati a loro senza paura, non c’è nulla di cui preoccuparsi perché saranno buoni. Capricorno, ti sentirai meno emotivo del solito. Questo ti lascia carta bianca per fare il punto della situazione.

Acquario

Hai guardato realisticamente alle tue opzioni per il futuro e questo è ovvio per coloro che ti circondano. Sei completamente pronto per lanciarti nella scena sociale. Dopo tutto, hai bisogno di un po ‘d’aria fresca. Chi ti circonda avrà molto a che fare con il tuo buon umore. Non stare da solo, ti sentirai meglio. Alcuni Acquari potrebbero iniziare una storia d’amore legata al lavoro. Altri si daranno una pacca sulla spalla per essere pazienti, quando vedranno le conseguenze delle loro azioni.

Pesci

Tutto indica che oggi può essere un giorno romantico per molti Pesci. Questo è un momento fortunato per te perché questo mese avrai molte opportunità per divertirti, andare in vacanza, chiacchierare, goderti eventi sportivi e divertirti in compagnia dei bambini. Divertimento e piacere saranno il tuo motto. Sarai di ottimo umore, ma corri il rischio di esaurire chi ti circonda. Maneggia gli altri con attenzione e incanala la tua energia in modo utile.