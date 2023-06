Oroscopo Paolo Fox 29 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi i tuoi affari finanziari saranno favoriti. Questi benefici possono provenire dal governo, da una terza parte o dalle risorse di un caro amico o del tuo partner. Sarai più a tuo agio a pensare profondamente ai tuoi desideri e sogni. Ti sentirai felice nella tua pelle, in armonia con i tuoi valori e sarai più attento alle esigenze del tuo corpo. Amore e amicizia saranno legati durante i nuovi incontri. Esci con gli amici.

Toro

Oggi sarà una bella giornata. Sei desideroso di esplorare di più del tuo mondo e grato di incontrare persone interessanti. Non avrai il tempo di vedere le cose in prospettiva, dovrai agire rapidamente. Sei in pace con te stesso e non preoccuparti delle tue relazioni strette. Questo ti permetterà di sognare di costruire l’ambiente perfetto per te e il tuo partner. È probabile che i tuoi piani al lavoro vengano ritardati, ma questa è una benedizione sotto mentite spoglie, poiché sarai in grado di modificare alcuni aspetti chiave.

Gemelli

Oggi avrai una giornata socialmente impegnativa. Sarai affascinante e diplomatico con tutti. Ti verranno in mente molte cose da fare, anche se niente di importante. Vacillerete tra il desiderio di prendere decisioni più radicali e la necessità di fare marcia indietro. Non c’è fretta. I compromessi saranno essenziali per uscire da un vicolo cieco e accontentare tutti. Una conversazione costruttiva sarà possibile con il tuo partner. Ti lancerà un cavo e sta a te approfittarne. Non arrivare direttamente al punto dall’inizio.

Cancro

Questa è una giornata positiva al lavoro. È molto probabile che i tuoi sforzi avranno un beneficio indiretto per i tuoi profitti o beni. Raggiungerai un accordo con qualcuno nel tuo ambiente e sarai tu a renderlo possibile. Hai il vento in poppa e questo fa bene alla tua creatività. Non fermarti, esprimiti forte e chiaro, senza riserve. La tua sottigliezza può confondere il tuo partner. Migliorerà l’atmosfera emotiva esprimendo i tuoi gusti, preferenze e opinioni più apertamente. Concentrati sulle attività che hai in comune.

Leone

Durante il giorno sarà facile entrare in contatto con persone molto interessanti e qualcosa di nuovo sta emergendo nell’aria. Hai bisogno di movimento, che ti aiuterà a sbarazzarti dello stress. Rallenta solo il tuo pensiero. Al lavoro, dovrai perseverare, imparare ad aspettare ed essere testardo. Condividerai momenti intensi con il tuo partner. Passione e fusione andranno di pari passo e troverai più facile comunicare messaggi subliminali, che vanno oltre le parole.

Vergine

Le discussioni familiari andranno bene. Tuttavia, alcuni di voi sceglieranno di ripararsi da soli a casa e godersi la privacy di un ambiente familiare. In entrambi i casi, questo è un giorno tranquillo e pacifico per te. Fai il possibile per mantenerlo così. Non lascerai spazio al caso nel tuo lavoro. State consolidando i vostri risultati. Avrai ragione a fidarti del tuo istinto. La tua intuizione è perfetta. Il tuo modo di usare le parole può sembrare palese, ma salterai alcuni ostacoli interessanti. La tua audacia paga.

Bilancia

Oggi ti divertirai a comunicare con gli altri perché ti senti ottimista e felice. È un grande giorno per socializzare con gli amici, di persona o attraverso i social media. Stai vivendo la vita al massimo. Non preoccuparti troppo dei dettagli. Non avrai spazio per rimpiangere il poco tempo che hai. Le tue azioni si muovono velocemente. Sperimenterai nuovi orizzonti affettivi e avrai l’opportunità di superare qualche dubbio che hai considerato. Non vedere problemi dove non ce ne sono, vai avanti senza paura.

Scorpione

Oggi ti senti incoraggiato dalla tua situazione finanziaria perché vedi che qualcuno con potere potrebbe aiutarti ad aumentare i tuoi guadagni o aprire porte che potrebbero portare a un lavoro migliore. Qualcosa di positivo ti aspetta in futuro. Non sarai più in grado di sopportare i mali di certe persone. È tempo per te di esprimere la tua opinione e stabilire dei limiti. Le opportunità sono a portata di mano. Sii flessibile e tollerante per aggiungere più probabilità a tuo favore.

Sagittario

Questo è un giorno forte e positivo per te, anche se potresti sentirti un po ‘sensibile. Il tuo morale sarà dinamico. Sei inondato da un senso di benessere. Avrai maggiore influenza sugli altri, non sprecarla. Oggi è un buon giorno per stabilire contatti professionali. Ora è il momento per te di prendere il telefono. La tua sensibilità renderà affidabile la tua intuizione. I tuoi sensi risveglieranno una comprensione più profonda del tuo partner. Ora è il momento di dare uno sguardo più approfondito alle tue motivazioni.

Capricorno

Questo è il giorno perfetto per cercare la solitudine in un ambiente splendido. Ne hai bisogno perché l’aumento del caos e dell’attività a casa è molto da affrontare. Non forzare le cose. Questa sensazione di isolamento non durerà. Rimani fedele a te stesso. Non ci sono grandi preoccupazioni in vista. Oggi i dubbi svaniscono nel nulla e le conferme appaiono nelle migliori circostanze della tua vita amorosa. In ogni caso, avrai una visione chiara dove tutto era nuvoloso prima.

Acquario

Oggi la tua interazione con un amico o un conoscente sarà importante per te. Questa persona può incoraggiarti a perseguire i suoi obiettivi. A volte è tutto ciò che serve, qualcun altro per credere in noi. Sappiamo cosa vogliamo ottenere, ma a volte dubitiamo dei nostri sogni. Giove viene a riscaldare la tua vita amorosa con rinnovata passione. Approfittane per allontanarti dai tuoi dubbi e muoverti risolutamente verso ciò che puoi vivere ora, senza interruzioni.

Pesci

Oggi la gente nota la tua presenza, ma questo è un bene perché hai un aspetto meraviglioso. Quindi, con una visione così buona, ora è il momento di fare la tua presentazione nella società. La tua energia e il tuo spirito combattivo ti permetteranno di risolvere problemi pratici che ti bloccano la strada. Sentirai fortemente che devi rompere con certe tradizioni che non si adattano a ciò che vuoi veramente in amore. Concentrati sui tuoi ideali emotivi. Devi cambiare alcune cose.