Oroscopo Paolo Fox 6 e 7 maggio 2023, previsioni tutti i segni classifica e voti

L’oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 6 e 7 maggio 2023 è pronto a rivelare le previsioni per tutti i segni zodiacali. Scopriamo insieme cosa ci riservano le stelle in termini di amore, lavoro e benessere, con la classifica e i voti di ogni segno.

Classifica e voti dei segni zodiacali secondo Paolo Fox

Ecco la classifica e i voti dei segni zodiacali per il weekend del 6 e 7 maggio 2023:

Gemelli: 9,5 Leone: 9 Bilancia: 8,5 Sagittario: 8 Acquario: 7,5 Ariete: 7 Toro: 6,5 Cancro: 6 Vergine: 5,5 Scorpione: 5 Capricorno: 4,5 Pesci: 4

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): 9,5

Amore: Il weekend sarà all’insegna dell’amore e della passione. Siete pronti a vivere momenti intensi con il partner e a rafforzare il legame che vi unisce. I single potrebbero incontrare l’anima gemella.

Lavoro: Le stelle promettono un weekend produttivo. Avrete l’opportunità di concludere progetti importanti e di raggiungere nuovi obiettivi professionali. Il successo è dietro l’angolo.

Benessere: Prestate attenzione alla vostra salute e al vostro benessere fisico. È il momento ideale per iniziare una nuova attività sportiva o dedicare del tempo al relax.

Leone (23 luglio – 22 agosto): 9

Amore: I sentimenti saranno al centro del vostro weekend. Potrebbe esserci qualche tensione con il partner, ma saprete affrontare la situazione con maturità e comprensione. I single potrebbero fare incontri interessanti.

Lavoro: Il lavoro sarà fonte di soddisfazioni e successi. Sarà un periodo favorevole per chi cerca un nuovo impiego o per chi vuole avanzare nella propria carriera.

Benessere: Dedicatevi alla cura del corpo e della mente. Sfruttate questo weekend per rilassarvi e rigenerarvi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): 8,5

Amore: L’armonia regnerà nella vostra vita sentimentale. I rapporti con il partner saranno sereni e gratificanti. I single potrebbero vivere nuove avventure amorose.

Lavoro: Questo weekend potrebbe portare novità positive sul fronte professionale. È il momento giusto per intraprendere nuovi progetti e mettere in pratica le vostre idee.

Benessere: Il Benessere: Il vostro stato di salute sarà buono, ma non dimenticate di prendervi cura di voi stessi. Approfittate del weekend per fare attività fisica e per dedicare del tempo al relax e al riposo.