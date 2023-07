Oroscopo Paolo Fox 7 luglio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi dovrai fare un vero e proprio giocoliere con le tue emozioni. Questo non è per farti arrabbiare. Ma fai attenzione alla tua rabbia e aggressività. È bene che tu combatta con le tue mani con una persona, per mostrargli che sei sincero e che non hai paura delle sue idee. Un’altra cosa è cercare di ferire il tuo vicino. Quindi controlla i tuoi capricci e la tua sete di vincere a tutti i costi.

Toro

Potresti avere un reale bisogno che il tuo cuore parli oggi e anche di essere generoso con un amico o una persona cara che sta lottando. Anche se la tua generosità è più forte di te, evita di rinunciare alla tua camicia. Da un lato, non farai necessariamente un buon servizio a quella persona perché si sentirà responsabile di un debito che non sarà mai in grado di pagare e, dall’altro, ti metterà in una situazione impossibile.

Gemelli

Gli amanti del freddo non devono essere i migliori leader aziendali. Senza dubbio oggi avrai la testa tra le nuvole e, per qualche buona ragione, avrai uno stato d’animo pieno di romanticismo. Sei già immerso nella notte che hai programmato di organizzare per la tua ragazza, e completamente assorbito dall’abito da cocktail che hai visto questa mattina in una vetrina e che vorresti regalarglielo per l’occasione. Sei perdonato per tutto.

Cancro

Solo un chiarimento per oggi, non sei Madre Teresa di Calcutta, quindi se non puoi salvare il mondo oggi o nel prossimo futuro, e anche aiutare il tuo prossimo, non vale la pena mettere in discussione le tue capacità. Questa abnegazione è notevole, ma non hai l’obbligo di sacrificarti per gli altri. Hai anche il diritto di esprimere sentimenti di rabbia come tutti gli altri.

Leone

Oggi dovresti gestire le tue parole con grande cautela. L’energia della giornata è piuttosto intensa e le persone tenderanno ad avere i nervi in superficie. Indossa il guanto bianco quando parli con i tuoi colleghi per evitare qualsiasi rischio di fraintendimenti e interpretazioni errate. Fai uno sforzo per bilanciare la tua energia e praticare il disgusto di te stesso. Il tuo buon umore sarà il miglior scudo contro il nervosismo del resto del mondo.

Vergine

Oggi dovresti lasciare il posto a tutto ciò che è nuovo. Vedrete che è giunto il momento di liberarvi fisicamente e mentalmente. Se sei stanco di fare la stessa cosa più e più volte, non esitare a lanciarti in un’attività diversa. L’immaginazione mostrata dai membri del tuo segno ti incoraggia a cercare continuamente di scoprire un mondo sconosciuto. Lasciate che questo desiderio vi guidi durante tutta la giornata.

Bilancia

Oggi la tua intuizione sarà corretta perché gli aspetti planetari che sono in gioco attivano il tuo subconscio e moltiplicano i poteri del tuo sesto senso. Per una volta, non dovresti avere scrupoli a prendere una decisione casuale, perché hai un ottimo senso dell’olfatto. Quindi cerca di sfruttarlo al meglio e, se possibile, trova la perla nera e vinci un premio alla lotteria, tutto in un giorno. Non capita tutti i giorni di avere un’opportunità come questa.

Scorpione

Non farti prendere dal panico se noti che la tua mente si impacchetta oggi. Avrai un sacco di energia intellettuale e anche abbastanza idee per tenerti occupato per tutto il giorno. Ti chiederai anche perché non condividere le tue scintille di genio con la tua vita di coppia. La tua ispirazione sarà particolarmente polimorfica. Dovresti essere curioso e desideroso di imparare cose nuove. Avrai tutto il tempo per dare vita ai tuoi progetti nelle prossime settimane.

Sagittario

Se continui a sentirti frustrato o depresso in un certo campo, questa potrebbe essere la prova che stai andando nella direzione sbagliata. Se vuoi che le cose migliorino, dovresti scegliere un percorso diverso. Oggi, la tua immaginazione potrebbe entrare in conflitto con il tuo senso della realtà, specialmente se la tua mente è abbastanza confusa. Hai ragione ad ascoltare la tua immaginazione, ma non dimenticare di tenere i piedi per terra.

Capricorno

Oggi vorrai stupire i tuoi partner professionali con le tue idee brillanti. Un nuovo programma potrebbe essere saltato in mente durante la notte. Tuttavia, il tuo talento potrebbe essere incontrato durante questa giornata con alcune battute d’arresto, colleghi riluttanti, un capo scettico … Non offenderti, potrebbero avere solo cose in questo momento che li tengono molto occupati. Quindi aspetta che domani abbiano digerito la tua mousse al cioccolato e ne parlerai più tardi.

Acquario

Devi pensare che oggi potrebbe essere il momento per te di mostrare finalmente agli altri qual è la tua vera personalità. Anche se la tua vita amorosa si chiarisce e sta lentamente migliorando, è del tutto possibile che tu possa persino attirare l’attenzione di quella persona con cui hai cercato di entrare in contatto per mesi. E per quello che vuoi, ora che lo hai nel raggio d’azione, non lasciarlo scappare.

Pesci

Oggi la tua ispirazione sarà illimitata. Se ti piace la musica, ti sembrerà di suonare uno strumento. Se il canto ti piace, questo è il giorno perfetto per fare esercizi di vocalizzazione. Lascia che le tue emozioni dirigano la danza. Spesso tieni i tuoi sentimenti per te. Quindi dovresti fare il contrario, cioè dovresti cercare di esprimerli per liberarti da quel flusso emotivo. La musica può offrirti un mezzo di espressione privilegiato per esternare la tua sensibilità.