Oroscopo Paolo Fox domai 2 maggio 2023, le previsioni complete

Ariete

L’energia delle stelle di oggi può essere difficile per i tuoi figli, quindi sii paziente con loro. Inoltre, le situazioni sociali possono cambiare. Ora è il momento di collaborare, costruire una clientela o iniziare una conversazione per arrivare al cuore delle cose. Ariete, non hai intenzione di menare il can per l’aia per esprimere ciò che vuoi. Fai le cose in modo affascinante e il successo sarà più facile, così come nuove conquiste. Essere naturali sarà la tua carta vincente.

Toro

Oggi potresti sentirti gravato dalle esigenze della tua casa e della tua famiglia rispetto alla tua carriera e reputazione pubblica. Superare la tua impazienza e controllare il tuo entusiasmo sarà la tua sfida oggi. È assolutamente necessario liberarsi dello stress che hai accumulato. Il comportamento del tuo partner e alcuni aspetti del sesso opposto ti portano a porti migliaia di domande. Toro, non saltare alle conclusioni. Non ha senso imbronciarsi, il messaggio non arriverà in quel modo.

Gemelli

Fate attenzione oggi perché questa è una giornata leggermente soggetta a incidenti. Pertanto, sii saggio e presta attenzione a tutto ciò che dici e fai. Potresti anche incontrare qualcuno che ti sfida o ti crea un problema. La tua naturale tendenza a curarti diventerà più forte. Fai attenzione a non distrarti e non affrettarti a parlare. Gemelli, non sarai d’accordo con le persone vicine. Sarebbe bene lasciare alcune discussioni a domani.

Cancro

Oggi le questioni finanziarie potrebbero venire al pettine. Potresti trovare difficile dare priorità ai tuoi interessi, specialmente quando si tratta di ricchezza e responsabilità finanziarie. I cambiamenti di relazione che possono accadere intorno a te faranno bene al tuo benessere interiore. Il tuo partner avrà bisogno di te. Cancro, non essere troppo. Anche se pensi che la situazione sia facile da gestire, la comprensione che dimostri sarà fondamentale.

Leone

Stai trovando le cose più tranquille. È tempo di fare un passo indietro rispetto alle ultime settimane. Sarai in ottima forma oggi, quindi dovresti sfruttare al massimo la vita. Questo sarà un giorno molto emozionante per alcuni Leo, grazie a una riunione dopo un periodo di separazione. Questo è un contatto che non ti aspettavi di fare di nuovo. O semplicemente un nuovo punto di partenza nella tua relazione.

Vergine

Oggi tutti i problemi che incontrerai diminuiranno con il progredire della giornata. Vergine, risolvi i piccoli dettagli e avrai una visione più chiara del tuo lavoro. Non trascurare i dettagli. Vivi la vita al massimo senza restrizioni, ma dovresti stare attento a ciò che potresti trovare. Dovrai affrontare una sfida che potrebbe essere quella di superare la solitudine o la resistenza del tuo partner. Questa è una battaglia per cui sei ben armato, purché tu scelga le giuste strategie.

Bilancia

State lavorando attivamente sul vostro futuro. Il cielo porta una ventata di aria fresca ai tuoi desideri. La tua creatività sta crescendo e devi solo uscire dal letargo per approfittare di ottime opportunità o interrogarti sugli investimenti necessari. Gli scambi con persone vicine diventano più chiari. Ora è il momento di chiarire la tua relazione e parlare di più dei tuoi desideri. Sarai completamente assorbito nell’ordinare i dettagli che ti ossessionano e questo ti permetterà di rilassarti. Bilancia, prenditi cura delle tue spese.

Scorpione

Oggi stai proiettando i tuoi desideri sugli altri. Non è questo il momento per voi di lanciarvi in grandi dibattiti. Sarebbe una buona idea mettere da parte un momento in cui non penserai ai problemi che ti riguardano. Vuoi davvero sentire il tuo partner, lo Scorpione. Cogli l’occasione per cercare di capirlo così com’è. Questo è il momento giusto. Se sei single, è tempo per te di pensare a porre fine alla tua indipendenza.

Sagittario

Il buon umore prevarrà oggi e sarà bene essere ricettivi a ciò che ti circonda. Sagittario, godrai delle persone intorno a te e sarai oggetto di grande stima. Stai aprendo la strada, senza che la gente veda o se ne accorga. Non c’è dubbio che raggiungerai i tuoi obiettivi e ci aspettano bei momenti. Questo cielo variabile induce un’atmosfera in movimento. Fai molte cose contemporaneamente, ma fai attenzione al conflitto tra sentimenti e ragione. Appuntamenti, telefonate, agitazione…

Capricorno

Oggi potresti incontrare pressioni o ostacoli nelle tue finanze. Queste sfide possono anche avere a che fare con responsabilità o risorse condivise. Dovresti assicurarti di essere chiaro sulle tue responsabilità verso gli altri. La tua visione di tentativi ed errori, sebbene discreta, tende a non andare giù bene a coloro che ti circondano. Capricorno, hai una certa tendenza a sognare ad occhi aperti e idealizzare la situazione, il che ti permetterà di superare i tuoi dubbi e rassicurare il tuo partner.

Acquario

La curiosità sostituisce la passione e ti fa vincere una relazione molto sensuale ma non necessariamente duratura. L’opportunità è per i pionieri, gli scopritori, gli esploratori dei limiti… Acquario, il successo è alla tua portata. Dovresti avere il coraggio di cercare la migliore opportunità per ottenerlo. Puoi convincere e affascinare con le tue parole. La tua comprensione ti aiuterà a rafforzare la coesione di un progetto di gruppo. Non lavorare da solo.

Pesci

I consigli di alcune persone ti permetteranno di migliorare i tuoi piani futuri, quindi preparati ad ascoltare. Il tuo stato mentale tende verso l’informalità e la spensieratezza. Dovresti riposare a casa. Pesci, avrai la tendenza a sognare ad occhi aperti e idealizzare il tuo partner, il che ti permetterà di superare i tuoi dubbi e vivere con tutto ciò che hai a portata di mano. Approfittatene per uscire insieme e godervi una bella serata.