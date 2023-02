Oroscopo Paolo Fox domani 10 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 10 febbraio Sagittario

Analizza attentamente quello che sembra essere un tradimento professionale. Ci sono possibilità che questo sia il caso, ma assicurati al cento per cento prima di agire. Non esitare oggi ad affiancare il tuo partner o un amico per risolvere un problema di natura professionale, anche se pensi che non lo abbiano fatto in precedenti occasioni. Non ricorrere al rancore. Oggi riceverete notizie inaspettate che vi faranno concepire la speranza di avanzare le vostre pretese in campo sentimentale. È solo un indizio, ma manterrà viva la fiamma.

Oroscopo Paolo Fox 10 febbraio Capricorno

Oggi avrai la sensazione che la persona che ti piace non ti presti la minima attenzione, che ti ignori. Attenzione, perché è possibile che sia solo quello, una sensazione poco vicina alla realtà. Oggi ci sono momenti di malumore e discussioni burrascose nell’ambiente familiare. Tutto questo ti preoccuperà e creerà un senso di colpa. Tutto è risolto parlando. Se vuoi cambiare auto e oggi ti offrono un’opportunità molto interessante a prima vista, fai attenzione perché potrebbe esserci una trappola. Soprattutto se te lo propone uno sconosciuto.

Oroscopo Paolo Fox 10 febbraio Acquario

Cerca di evitare improvvisi sbalzi d’umore e alti e bassi emotivi, o almeno fai sforzi affinché gli altri non se ne accorgano, perché danneggia notevolmente la tua immagine. Cerca di non trasferire i tuoi problemi sul lavoro nella sfera privata. Hai la tendenza a sfogarti con il tuo partner e questo creerà tensione. Almeno ascolta anche i loro problemi. Se giochi alla speculazione, fai attenzione oggi, perché alcuni dei tuoi calcoli non sono stati affatto corretti e i risultati dell’errore potrebbero essere devastanti. Controlla i tuoi conti.

Oroscopo Paolo Fox 10 febbraio Pesci

Oggi inizierà uno scontro molto forte con una persona con cui sei incompatibile. Riuscirai a moderare la tua rabbia, ma lo scontro sembra inevitabile. Al momento, non dovresti misurare il tuo successo professionale dall’entità del tuo reddito economico. Questi verranno dopo se continuerai a seminare in un terreno ben concimato. Un giorno favorevole per la depressione o per un declino mentale generale. In ogni caso, pensa che verranno tempi migliori e fuggi da decisioni irreversibili di cui potresti pentirti.