Oroscopo Paolo Fox domani 11 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

L’influsso favorevole del Sole e di Venere realizzerà alcune delle vostre aspirazioni, sia sul lavoro che nella vita intima. Davvero, questa può essere una settimana molto positiva per te, sia per le cose belle che ottieni in questi giorni, sia per quelle che ottieni in futuro, ma che iniziano in questi giorni.

Toro

L’influsso molto benefico di Giove, insieme agli ottimi influssi che ricevete anche da Marte e Mercurio, vi faranno vivere un ottimo momento di realizzazione e felicità, soprattutto in campo personale. È tempo di realizzare uno dei tuoi sogni. Ideale per prendere molteplici iniziative.

Gemelli

Se fai un po’ la tua parte oggi puoi avere una giornata magnifica, sia per le questioni materiali che per il terreno personale. Mercurio, il tuo pianeta dominante, è potente e in grande armonia, motivo per cui ti porterà le sue migliori energie e migliorerà notevolmente la tua intelligenza, ma anche la tua intuizione e ispirazione.

Cancro

Mantieni la calma e non allontanarti dal percorso, la stragrande maggioranza delle cose che ti paralizzano o ti bloccano sono solo nella tua testa, non si adattano alla realtà, e forse oggi la scoprirai o farai passi decisivi verso di essa. Oggi la tua intelligenza o intuizione si farà strada verso la realtà.