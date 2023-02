Oroscopo Paolo Fox domani 11 febbraio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio Ariete

Qualcuno del tuo ambiente sarà temporaneamente contro di te oggi a causa di un tuo gesto che non gli è andato bene. Anche se sarà difficile da riconoscere, guarda tra quelli che ti lusingano in modi insoliti. Sebbene i litigi con il proprio partner non siano molto frequenti, non conviene lasciare aperte certe ferite, perché in seguito possono creare dei veri e propri problemi più difficili da risolvere. Hai rimandato per troppo tempo il completamento di un lavoro importante. Mettiti al lavoro oggi e pensa al sollievo che proverai quando finirai quello che hai in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio Toro

Se oggi hai intenzione di fare un acquisto importante, fai attenzione che ciò che stai per acquistare sia in buone condizioni, e che abbia tutti gli accessori. Soprattutto se il venditore è un Leone. Il nuoto potrebbe essere un esercizio molto salutare per te e allevierebbe sicuramente il tuo costante mal di schiena. Comprati un cappello e inizia in piccolo. La tua situazione economica migliorerà improvvisamente grazie ad un reddito inaspettato. Ma questa è solo una buona notizia isolata in un delicato andamento generale. Non lasciarti trasportare dall’euforia.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio Gemelli

Dovrai lavorare molto duramente se vuoi migliorare la tua situazione. Nessuno ti aiuterà troppo, quindi carica le batterie il prima possibile. Oggi o uno di questi giorni potresti essere convocato ad un incontro in un ambiente o con delle persone che non conosci. Ciò non vi impedisce di difendere le vostre posizioni con l’energia necessaria. Qualcuno che di solito non prendi in considerazione si avvicinerà a te e sarà gentile, facendoti sentire molto importante. È una buona possibilità.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio Cancro

Brutto momento per il gioco d’azzardo. Se hai l’abitudine di suonare qualcosa, mantienilo, ma non spendere troppo, perché non sembra il tuo giorno fortunato in questo senso. Ancora una volta, la dentiera può metterti contro le corde oggi. Il disagio può comparire improvvisamente o dopo diversi avvisi. Tutto ciò influenzerà il tuo umore e tutte le tue attività. La tua capacità di scendere a compromessi o avere una manica larga al momento giusto è bassa. Non ne spendi neanche uno e non è male in una stagione, ti farai rispettare.