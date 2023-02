Oroscopo Paolo Fox domani 11 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio Leone

Un improvviso cambiamento nelle relazioni di potere intorno a te non ti gioverà affatto. Cerca di adattarti rapidamente alla nuova situazione senza creare crisi che ti danneggeranno. Il buon segno che ha segnato gli ultimi mesi rimarrà per qualche tempo, ma non troppo. Sii attento ad affrontare le sfide che ti si presentano. Potresti dover rivolgere lo sguardo alla tua famiglia e ai tuoi amici, perché le tue ambizioni personali, sebbene legittime, li hanno lasciati in secondo piano. Attenzione alle risse nei locali notturni.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio Vergine

La tua salute è buona in generale, anche se non ti farebbe male se ti prendessi cura di quei dolori alla schiena che non ti lasciano in pace. Prova un massaggio da un professionista. C’è una persona che ti gira la testa molto spesso, ma non lo fa con cattive intenzioni, pensa che sia il suo modo di essere e che non può evitarlo. Oggi vedrai come i tuoi sforzi per farti capire stanno dando dei risultati pratici. Tuttavia, c’è ancora qualche persona importante che non si fida del tuo modo di agire. Convincila.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio Bilancia

La giornata inizierà per te con un tono piuttosto depresso. Se lo guardi bene, è comprensibile, ma non troppo preoccupante. Non cadere nel disfattismo che non ti porterà da nessuna parte. La tua situazione economica, sebbene non peggiori, ti metterà di fronte a decisioni complicate. Prenditi il ​​tuo tempo e non fidarti di chi ti fa affari. Hai bisogno di più riposo quotidiano. Non è tempo di lotte di potere, non ti si addicono al lavoro o in coppia. Analizza le circostanze in cui ti muovi e adattati ad esse senza cercare di cambiarle. Aspettare un po.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio Scorpione

Non dimenticare che affrontare la vita da solo è, oltre che faticoso, poco interessante. Prova a cercare supporto oggi, anche se a volte la tua personalità ti rende molto difficile relazionarti con certe persone. Le ultime modifiche non hanno fatto sparire i tuoi vecchi problemi. Tuttavia, nelle prossime settimane sarà più facile affrontarli. Fai attenzione alle correnti e alle notti fredde. Se siete riusciti ad arrivare fino ad oggi in buone condizioni economiche, dovreste valutare l’opportunità di estinguere un vecchio debito o di rimborsare parte di un prestito.